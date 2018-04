„Žmogžudyste įtariamas Travisas Reinkingas sulaikytas. Areštuotas prieš kelias minutes“, – sakoma Našvilio policijos departamento „Twitter“ žinutėje. 29 metų vyras buvo sučiuptas per didelio masto gaudynes, pareigūnams naršant teritoriją netoli numanomo šaulio namų ir anksti sekmadienį įvykdyto išpuolio vietos. Ten užpuolikas, vilkėjęs tik striukę, iš pusiau automatinio šautuvo AR-15 nušovė keturis žmones ir dar du sužeidė. Amerikos kantri muzikos sostinės policija pridūrė, kad įtariamasis buvo sulaikytas netoli savo buto. Teisėsaugos paskelbtose nuotraukose T. Reinkingas matomas apsirengęs, sėdintis policijos automobilyje. Šauliui apie 3 val. 25 min. vietos (11 val. 25 min. Lietuvos) laiku paleidus ugnį restorane vienas ten buvęs lankytojas greitai sureagavo ir išplėšė ginklą iš užpuoliko rankų, o šis paspruko, nurodė policija.

