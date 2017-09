Gynybos batalionas simuliavo gynybą nuo „žemaaukščio, netikėto“ išpuolio rytinėje Kinijos pakrantėje, ir treniravosi gintis nuo „branduolinių bei biologinių“ ginklų, skelbia Kinijos armijos tinklalapis „China Military Online“. Bohajaus įlankoje atliktų pratybų priežastis iš karto nebuvo aiški. Pratybos surengtos po sekmadienį Pchenjano atlikto, galingiausio iki šiol, branduolinio bandymo, priversdami sunerimti visą pasaulį ir teigdami, kad sėkmingai išbandė vandenilinę bombą. Nepriklausomas gynybos ir užsienio reikalų apžvalgininkas Songas Zhongpingas sako, kad pratybos veikiausiai nėra susijusios su situacija Korėjos pusiasalyje. Susiję straipsniai: V. Putinas: šiandieninėje padėtyje reikia šaltakraujiškumo Metas pabusti: kodėl naujausias Š. Korėjos branduolinis bandymas sukėlė tokį sąmyšį? „Kinijos karinės jūrų pajėgos šiuo metu siekia pagerinti savo gynybinį pajėgumą, dėl to daugiau dėmesio skiria priešraketinei gynybai ir jos vystymui“, – AFP sakė Songas Zhongpingas. Kinija jau kurį laiką vykdo savo, kažkada buvusių atsilikusių, karinių pajėgų modernizaciją, siekdama, kad jų karinė galia atitiktų ekonominį pajėgumą, tačiau tokie siekiai kelia nerimą šalies kaimynėms regione. Tuo tarpu Užsienio reikalų ministerijos atstovas Gengas Shuangas per įprastinę spaudos konferencijoje Pekine trečiadienį sakė, kad neturi informacijos apie pratybas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.