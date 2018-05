Valstybinė žiniasklaida paskelbė tris griežtus pareiškimus, kuriuose kritikuoja Seulą ir Vašingtoną dėl jų bendrų karinių manevrų ir reikalauja, kad Seulas imtųsi veiksmų prieš persimetėlius, per sieną neva mėtančius lankstinukus su propaganda, nukreipta prieš Šiaurės Korėją. Dar visai neseniai valstybinės žiniasklaidos tonas buvo gerokai švelnesnis. Santykius su kaimynėmis pataisyti nusprendusi Šiaurės Korėja dalyvavo praėjusį mėnesį vykusiame Šiaurės ir Pietų Korėjų prezidentų susitikime ir paskelbė apie savo lyderio Kim Jong Uno planus susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Singapure birželio 12 dieną. Susiję straipsniai: Trumpo ir Moon Jae-ino derybos gali nulemti JAV ir Šiaurės Korėjos susitikimo likimą Užsienio žurnalistai atvyko į Šiaurės Korėją dalyvauti branduolinių bandymų vietos uždarymo ceremonijoje Tačiau viskas pasikeitė praėjusią savaitę, kai Pchenjanas paskutinę minutę atšaukė aukšto lygio susitikimą su Seulu, protestuodamas prieš Pietų Korėjos ir JAV karines pratybas, ir pagrasino „persvarstyti“ susitikimą su D. Trumpu. Viename iš antradienio pranešimų, kuris buvo paskelbtas Šiaurės Korėjai įsileidus lėktuvą užsienio žurnalistų, atvykusių stebėti pažadėto branduolinių bandymų poligono likvidavimo, Seulas kaltinamas susimokęs su Vašingtonu vykdyti bendras karines pratybas, kurios neva yra ne kas kita kaip „karo treniruotė“ ir galios demonstravimas. Šiaurės Korėjos oficialiai žiniasklaidai įprasta vartoti tokias stilistinės raiškos priemones kaip hiperbolė. Šįkart nepasitenkinimo pliūpsnis išsprūdo Pietų Korėjos prezidentui Moonui Jae-in atvykus vizito į Vašingtoną. Tačiau šie kategoriški pareiškimai dar nebūtinai reiškia, kad Pchenjanas traukiasi iš diplomatinių derybų. Tačiau sugriežtėjęs Šiaurės Korėjos tonas verčia sunerimti, kad D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimas bus labai sudėtingas arba gali visai žlugti. D. Trumpas leido suprasti, kad išeis iš susitikimo, jeigu Šiaurės Korėjos lyderis nenorės vaisingo pokalbio. Kol kas atrodo, kad abiejų lyderių susitikimo darbotvarkės tebėra sunkiai suderinamos. Iki šiol nebuvo jokių ženklų, kad Šiaurės Korėja ketintų išsižadėti savo planų išardyti bandymų poligoną ir duoti reikšmingą geros valios ženklą. Taip pat nepanašu, kad Pchenjanas atsisakytų savo pažado nutraukti požeminius ir tarpžemyninių balistinių raketų bandymus. Tačiau vienam Pietų Korėjos žurnalistui nebuvo leista vykti į branduolinį objektą. O antradienio retorika gali pakenkti artėjančioms deryboms. „Dialogas ir kardų žvanginimas niekada nėra suderinami“, – rašo vieno iš keturių pagrindinių šalies dienraščių ekspertas Minju Josonas. „Kai kas pateikia argumentų, kad padėties Korėjos pusiasalyje pagerėjimas yra „JAV griežtos linijos diplomatijos“ ir „nuolatinio spaudimo“ rezultatas“, – rašė kitas oficialiosios naujienų agentūros KCNA apžvalgininkas. „Tai gerokai atšaldė KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos) ir JAV dialogo atmosferą ir nepadeda gerinti padėtį“, – nurodė jis. Kitame straipsnyje Pietų Korėjos pareigūnai kritikuojami už tai, kad nepažaboja asmenų, mėtančių prieš Šiaurės Korėją nukreiptus informacinius lapelius per jos sieną. Jame pabrėžiama, kad praėjusį mėnesį vykusiame susitikime Pietų ir Šiaurės Korėjų lyderiai susitarė nutraukti bet kokius priešiškus veiksmus, todėl pareigūnai privalo imtis priemonių, kad būtų išvengta tokio lapelių mėtymo, net jeigu tai daro privatūs asmenys. „Jeigu Šiaurės ir Pietų Korėjų santykiams vėl kyla problemų dėl visuomenės padugnių provokacijų, už tai yra atsakingi tik Pietų Korėjos pareigūnai, – nurodoma straipsnyje. – Jie privalo žinoti, kokią kainą turės sumokėti“.

