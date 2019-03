Papildyta 00.25 val.

Didžiosios Britanijos parlamento Bendruomenių Rūmai trečiadienio vakarą atmetė visus aštuonis alternatyvius sutarties su Europos Sąjunga dėl „Brexito“ variantus.

Įstatymų leidėjai balsavo prieš referendumą derybų dėl „Brexito“ rezultatams patvirtinti, „Brexito“ atsisakymą apskritai, išstojimą iš ES be sutarties, Jungtinės Karalystės stojimą į Europos laisvosios prekybos asociaciją ir narystės Europos ekonominėje erdvėje išsaugojimą, šalies dalyvavimą Europos muitų sąjungoje, preferencinių prekybos susitarimų su ES sudarymą.

After indicative votes failed to deliver a majority, Brexit Secretary @SteveBarclay called on MPs to back Theresa May's #Brexit deal.

Get the latest reaction here: https://t.co/v1PKESVhRp pic.twitter.com/9ssCRpAxMm

— Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) March 27, 2019



Be to, buvo atmestas alternatyvus Leiboristų partijos planas, kuriame buvo siūloma išsaugoti šalies narystę ES Muitų sąjungoje ir kruopščiai suderinti Jungtinės Karalystės prekybos taisykles su ES bendrosios rinkos taisyklėmis.

Papildyta 00.02 val.

Didžiosios Britanijos parlamento Bendruomenių Rūmai sutiko su Europos Sąjungos sąlygomis dėl „Brexito“ datos atidėjimo. Trečiadienio vakarą 441 deputatas pritarė dokumentui, kuris leidžia padaryti reikiamų pakeitimų nacionaliniuose įstatymuose, tam prieštaravo 105 parlamentarai.

Customs union just 8 shorts vote and 2nd referendum not far behind. Might focus minds by Friday. Or else get ready for some EP elections. https://t.co/0mPaKCSbm3 — Andrew Byrne (@aqbyrne) March 27, 2019





Nors vyko audringi debatai, o dalis įstatymų leidėjų protestavo, balsavimas buvo formalaus pobūdžio. Jis turėjo užtikrinti, kad nebus skirtingai interpretuojami Didžiosios Britanijos įstatymai ir tarptautinės normos, pagal kurias Jungtinės Karalystės vyriausybės vadovo ir visų kitų ES šalių lyderių sutikimo pakako tam, kad „Brexito“ data būtų atidėta.

May pasiryžusi trauktis iš premjerės posto AFP / Scanpix

Bendruomenių Rūmai jau du kartus (sausio 15 d. ir kovo 12 d.) atmetė sutartį su ES, todėl kovo 21 d. Europos Vadovų Taryba vienbalsiai priėmė sprendimą atidėti „Brexitą“ remiantis dviem galimais scenarijais. „Brexitas“ bus atidėtas iki gegužės 22 d., jeigu Didžiosios Britanijos parlamentas iki kovo pabaigos pritars sutarčiai su Briuseliu, arba iki balandžio 12 d., jeigu jai nebus pritarta.

Šansai, kad sutartis bus priimta, padidėjo, kai trečiadienį ministrė pirmininkė Theresa May pareiškė esanti pasirengusi palikti savo postą, jeigu jos partijos nariai - konservatoriai euroskeptikai - parems premjerės sandorį su ES.

Papildyta 23.50 val.

Jungtinės Karalystės parlamentas trečiadienio vakarą balsavo dėl aštuonių alternatyvų, susijusių su šalies pasitraukimu iš Europos Sąjungos, tačiau nei viena nesulaukė pritarimo.

Papildyta 23.30 val.

Bendruomenių rūmai didžiąja dalimi balsavo už tai, kad JK teisės aktuose būtų pakeista „Brexit“ data, po to, kai ES suteikė 50 straipsnio derybų laikotarpio pratęsimą.

Premjerės pareiškimas

Susidūrusi su visišku „Brexit“ proceso kontrolės praradimu, Jungtinės Karalystės premjerė Theresa May trečiadienį žengė desperatišką žingsnį: užsiminė, kad atsistatydins, jei parlamentarai pritars jos išsiderėtam susitarimui su Europos Sąjunga.

Konservatorių lyderė pastaruoju metu vis garsiau būdavo raginama atsistatydinti dėl JK apėmusios politinės krizės, praėjusią savaitę privertusios ją prašyti Briuselio pusei mėnesio atidėti „Brexit“ datą.

Daug parlamentarų dabar siekiant, kad šis laikotarpis būtų pratęstas dar ilgiau, arba norint apskritai atšaukti visą procesą, Th. May paskutinįkart pamėgino užsitikrinti britų įstatymų leidėjų paramą savo išsiderėtam „Brexit“ susitarimui.

„Žinau, kad dauguma nori naujo požiūrio ir lyderio, kuris vestų šalį kitame „Brexit“ derybu etape ir aš nenoriu trukdyti tam. Esu pasiruošusi palikti šį postą anksčiau negu norėjau ir padaryti tai, kas teisingiausia mūsų šaliai ir partijai“, – sakė Th. May konservatorių komitete.

Tuo pačiu Th. May susitikimo metu prašė konservatorių palaikyti susitarimą ir užbaigti istorinę pareigą pateikiant Europos žmonėms sprendimą ir palikti Europos Sąjungą sklandžiai ir tvarkingai.

Tai yra pirmas kartas, kai Th. May užsimena apie savo pasirengimą trauktis iš posto, kad užsitikrintų būtinus įstatymų leidėjų balsus „Brexit“ susitarimui.

JK turėjo palikti ES kovo 29-ąją, tačiau Th. May pavyko gauti Briuselio leidimą trumpam atidėti išstojimą po to, kai britų parlamentarai dukart didžiule persvara atmetė jos išsiderėtą „Brexit“ susitarimą.



Dabar, jei JK parlamentas pritars Th. May su bloku suderintam susitarimui, šalis išstos gegužės 22-ąją. Jei ne, JK iki balandžio 12 dienos turės pasakyti ES lyderiams, ką planuoja daryti: išstoti be sutarties, atšaukti „Brexit“ ar numatyti naują kelią.

„Istorinė pareiga“

Th. May pareiškė nevadovausianti deryboms dėl JK ateities santykių su ES, kai šalis bus išstojusi iš bloko.

„Mūsų šaliai ir partijai tai buvo išbandymų kupinas laikotarpis. Jau beveik pasiekėme („Brexit“)", – premjerė cituoja Dauningo gatvė.

„Žinau, kad antrame „Brexit“ derybų etape norima naujo požiūrio ir naujo lyderio, ir aš nestosiu tam skersai kelio“, – pareiškė premjerė.

„Tačiau mums reikia prastumti susitarimą ir įgyvendinti „Brexit“. Esu pasirengusi palikti šias pareigas anksčiau nei ketinau, kad padaryčiau tai, kas naudinga mūsų šaliai ir partijai“, – kalbėjo Th. May.

„Prašau visų, esančių šiame kabinete paremti susitarimą, kad galėtume užbaigti savo istorinę pareigą: įgyvendintume Britanijos žmonių sprendimą ir sklandžiai bei tinkamai išstotume iš Europos Sąjungos“, – pridūrė ji.

Iždo sekretorius Philipas Hammondas pareiškė, jog Th. May „dar kartą pademonstravo, kad sklandų „Brexit“ ji iškelia virš visko“.

May žada trauktis iš premjerės posto AFP / Scanpix

Buvęs užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas, aktyvus „Brexit“ šalininkas, aršus premjerės kritikas ir potencialus kandidatas užimti vyriausybės vadovo postą, kolegoms toriams po minėto Th. May pareiškimo sakė, kad galbūt balsuos už susitarimą, pranešė britų žiniasklaida.

@BorisJohnson absolutely right telling MPs that palpable risk of losing Brexit altogether with the chance of change in the next phase means we have little choice but to vote for the Withdrawal Agreement. — Conor Burns MP (@ConorBurnsUK) March 27, 2019





Be to, vis daugiau griežto kurso „Brexit“ šalininkų sako esantys taip pat pakeisti savo poziciją po to kai anksčiau šiemet dukart nepritarė premjerės susitarimui.

Vyriausybė nurodė, kad tikisi surengti trečiąjį balsavimą dėl „Brexit“ sutarties ketvirtadienį arba penktadienį.

„Laikas baigėsi“

Anksčiau Th. May būdavo giriama už savo ryžtą ir sugebėjimą ištverti itin sudėtingą politinę suirutę po „Brexit“ referendumo prieš beveik trejus metus.

Tačiau jos pozicija finišo tiesiojoje – atsisakymas susitaikyti, kad parlamentarams nepatiko jos susitarimas ir sprendimas atidėti „Brexit“, kad vis tiek jį prastumtų, – supykdė visas puses.

T. May valdžia pakibo ant plauko, kai 30 jos pačios Konservatorių partijos parlamentarų pirmadienį ignoravo premjerės nurodymus ir balsavo už parlamento darbotvarkės kontrolės perėmimą iš vyriausybės. Be to, trys ministrų pavaduotojai balsavo prieš vyriausybės poziciją ir atsistatydino.

Šį savaitgalį, po dar vieno žeminančio ES viršūnių susitikimo Briuselyje, britų laikraščiai buvo pilni pranešimų apie Th. May kolegų siekį ją išversti iš posto.

Dešiniųjų pažiūrų žurnalas „The Spectator“ pareiškė, kad Th. May yra „blogiausia premjerė mūsų istorijoje“, bei pasmerkė jos „vaizduotės stygių, nesugebėjimą vadovauti komandai ir spręsti sudėtingas problemas“.

Buvusi jos komunikacijos vadovė Katie Perrior laikraštyje „The Times“ parašė, kad Th. May buvo „keleivė tuo metu, kai šaliai reikėjo lenktynininko“.

Geriausiai parduodamas Britanijos laikraštis „The Sun“ gyrė Th. May „nepaprastą atsparumą susidūrus su nuolatiniais pažeminimais“, bet pareiškė, kad jos „laikas baigėsi“.