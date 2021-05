Įtampa Gazos Ruože toliau auga: Izraelis telkia pajėgas

Be to, Izraelio saugumo pajėgos deda pastangas suvaldyti žmonių gyvybių pareikalavusius susirėmimus tarp žydų ir arabų šalies viduje.

Neskaitant rengiamų dažnų antskrydžių, taikiniai Gazos Ruože apšaudomi Izraelio kariuomenės tankų, o naujienų agentūros AFP reporteriai matė prie apsauginės tvoros telkiamus izraeliečius karius. Vis dėlto Izraelio gynybos pajėgos tvirtino, kad antžeminis puolimas nėra jau tris dienas vykdomos operacijos prieš palestiniečių kovotojus pagrindinis elementas.

„Esame pasiruošę ir toliau ruošiamės įvairiems scenarijams“, – AFP sakė kariuomenės atstovas Jonathanas Conricusas. Pasak jo, sausumos pajėgų puolimas būtų „vienas iš scenarijų“.

Konfliktui kol kas nė kiek neslopstant Izraelį sukrėtė beprecedentė minių smurto banga. Per šias riaušes buvo žiauriai sumušta tiek arabų, tiek žydų, taip pat užpulta policijos nuovadų.

Gynybos ministras Benny Gantzas įsakė „smarkiai sustiprinti“ saugumo pajėgas, kad būtų numalšinti vidaus neramumai.

Nepaisant tarptautinio susirūpinimo ir diplomatinių pastangų deeskaluoti padėtį, ketvirtadienį iš Gazos Ruožo vėl buvo leidžiama šimtai raketų.

Ketvirtoji smarkaus bombardavimo diena sutampa su musulmonų Id al Fitro švente, žyminčia šventojo Ramadano mėnesio pasninko pabaigą. Gazos Ruožo tikintieji meldėsi mečetėse ir tarp gatvėse tarp pastatų griuvėsių.

Izraelio oro pajėgos surengė daug antskrydžių, taikydamosi į vietas, siejamas su „Hamas“ – palestiniečių anklavą kontroliuojančiu islamistų judėjimu.

Kaip pranešama, nuo pirmadienio šioje teritorijoje žuvo 83 žmonės, įskaitant 17 vaikų, o dar per 480 žmonių buvo sužeisti per intensyvų bombardavimą tankiai apgyventame pajūrio anklave. Be kita ko, Izraelio aviacijos smūgiai Gazos Ruože sugriovė mažiausiai tris daugiaaukščius pastatus.

Israel Responds to Barrage of R0ckets in Style on €id pic.twitter.com/1Llp8zc1N4 — Megh Updates 🚨 (@MeghUpdates) May 13, 2021

Izraelyje per tą patį laiką žuvo septyni žmonės, įskaitant šešiametį, užmuštą į jo šeimos namą pataikiusios raketos.

Izraelio kariškiai nurodė surengę Gazos Ruože daugiau kaip 600 smūgių, o „Hamas“ į žydų valstybę paleido daugiau kaip 1,6 tūkst. raketų, nors dalis jų nukrito anklavo teritorijoje.





„Užkirsti kelią pogromams“

Kariniai veiksmai įsiplieskė po praeitą savaitgalį vykusių neramumų Al Aksos mečetės komplekse Jeruzalėje, kurį tiek musulmonai, tiek žydai laiko šventu.

Neramumus, per kuriuos riaušių policija ne kartą susirėmė su palestiniečiais, pakurstė pyktis dėl Izraelio planų iškeldinti keletą palestiniečių šeimų iš Šeich Džaros rajono aneksuotoje Rytų Jeruzalėje.

Didėjanti įtampa išprovokavo susirėmimų Izraelio miestuose, kuriuose gyvena tiek žydų, tiek arabų, sudarančių apie 20 proc. šalies gyventojų, bendruomenės.

Malšinti neramumų buvo pasiųsti beveik tūkstantis sienos apsaugos policijos pareigūnų, daugiau kaip 400 žmonių buvo sulaikyti.

Policijos atstovas Micky Rosenfeldas sakė, kad tokio masto smurto tarp bendruomenių Izraelyje nebuvo dešimtmečius. Pasak jo, policija teko imtis veiksmų, kad „tiesiogine prasme užkirstų kelią pogromams“.

Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sakė, kad policija didina jėgos naudojimą, ir perspėjo, kad miestų gatvėse gali būti dislokuota karių.

A close shot of IDF airstrikes earlier today against the Shorouk Tower. #Gaza #Israel pic.twitter.com/U65YQ8oliW — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 13, 2021

Arabiškame Kafr Kasimo mieste Izraelio centrinėje dalyje į gatves išėję šimtai protestuotojų degino padangas ir padeginėjo policijos mašinas, sakė premjeras.

Trečiadienį vakare ultradešiniųjų žydų grupių nariai irgi išėjo į gatves visoje šalyje ir susirėmė su saugumo pajėgomis bei izraeliečiais arabais.

Policija nurodė turėjusi reaguoti į smurtą daugelyje miestų, įskaitant Lodą, Aką ir Haifą.

Izraelio televizija trečiadienį parodė filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip ultradešiniųjų riaušininkų minia mušė arabu palaikytą vyrą, kol šis neteko sąmonės ir buvo paliktas gulėti gatvėje Bat Jamo mieste netoli Tel Avivo. Kaip pranešama, vyras buvo sunkiai sužalotas.

Mišrią bendruomenę turinčiame Lodo mieste vienas arabas buvo nušautas, taip pat buvo padegta sinagoga. Mieste buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, įvesta komendanto valanda ir suvaržytas įvažiavimas.

„Mūšis dviem frontais“

B. Netanyahu pareiškė, kad tai, „kas vyksta pastarosiomis dienomis Izraelio miestuose, yra nepriimtina“.

„Niekas nepateisina žydų vykdomo arabų linčiavimo, ir niekas nepateisina arabų vykdomo žydų linčiavimo“, sakė jis ir pažymėjo, kad Izraelis dalyvauja mūšyje „dviem frontais“.

JT Saugumo Taryba nuo pirmadienio už uždarų durų surengė du susitikimus, artimam Izraelio sąjungininkui Vašingtonui nepanorus pritarti bendrai deklaracijai, nes tai esą „nepadės deeskaluoti“ padėties.

Trečiadienį vakare kalbėdamas su B. Netanyahu J. Bidenas pareiškė, kad „Izraelis turi teisę gintis“.

Ketvirtadienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kalbėjosi su JT vadovu Antonio Guterresu ir sakė, kad „pirma užduotis“ yra „sustabdyti smurtinius veiksmus abejose pusėse“.

Dėl kovotojų rengiamų raketų atakų Izraelio civilinės aviacijos administracija pranešė nukreipusi visus į Tel Avivo Ben Guriono oro uostą atvykstančius keleivinius lėktuvus į Ramono oro uostą pietinėje dalyje.

Tačiau Gazos Ruožą kontroliuojantis islamistų judėjimas ketvirtadienį pranešė paleidęs didelę raketą į Ramono oro uostą netoli Izraelio miesto Eilato, siekdamas sustabdyti visą lėktuvų eismą į Izraelį.

Izraelio žiniasklaida pranešė, kad raketa į taikinį nepataikė, tačiau dėl šio incidento teko atšaukti tarptautinių skrydžių.

„Hamas“ taip pat informavo paleidęs dronų su sprogmenimis.

Izraelio kariuomenė pranešė numušusi vieną tokią bepilotę skraidyklę, o netoli Gazos esančio Šar Negevo Izraelio regioninės tarybos atstovė nurodė, kad buvo „nuginkluoti“ du dronai su sprogmenimis. Apie padarytą žalą ar aukas pranešimų nėra.

B. Neanyahu, apsilankęs vieną oro erdvės gynybos sistemos „Iron Dome“ (Geležinis kupolas) bateriją Izraelio centrinėje dalyje, pareiškė, kad „tai užims laiko... bet mes sugrąžinsime ramybę“ į savo šalį.