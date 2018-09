Bombardavimas buvo atnaujintas dieną po to, kai sukilėlių rėmėja Turkija ir Sirijos režimą remiančios Rusija su Iranu per susitikimą Teherane nesugebėjo susitarti dėl to, kaip išvengti galimo puolimo Idlibo provincijoje.

Paramos organizacijos perspėja, kad karinė kampanija regione prie sienos su Turkija, kuriame gyvena beveik trys milijonai žmonių, gali sukelti vieną didžiausių humanitarinių nelaimių septynerius metus trunkančiame Sirijos pilietiniame kare.

Šeštadienį dešimtys Rusijos karinių oro pajėgų antskrydžių vyko Idlibo provincijos pietuose ir pietryčiuose esančiose vietovėse, teigė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi organizacija „The Syrian Observatory for Human Rights“.

Jų metu žuvo mažiausiai 9 civiliai, tarp jų du vaikai. O Sirijos režimo sraigtasparniai numetė sprogmenų prikrautas statines.