Graikijos karinės jūrų pajėgos nurodė, kad turkų prekinis laivas „prisiartino ir palietė“ vieną iš graikų kanonierę, dalyvaujančią NATO pratybose. Po šio incidento turkų laivas nuplaukė atgal į savo šalies vandenis, pridūrė karo laivynas. „Niekas nebuvo sužeistas, taip pat nepadaryta didelės žalos“, – sakoma pranešime. Ankara jau dešimtmečius ginčija Graikijos suverenumą Egėjo jūros vandenyse ir oro erdvėje šalia Turkijos krantų, anot Atėnų, grindžiamą po Antrojo pasaulinio karo sudarytomis sutartimis. Abi šalys 1996 metais vos nepradėjo karo dėl virtinės negyvenamų salelių. Abiejų šalių karo lėktuvai neretai įsitraukia į imituojamus oro mūšius. Praeitą mėnesį vienas Graikijos naikintuvas sudužo Egėjo jūroje, grįždamas iš misijos perimti turkų karinius orlaivius, o jo pilotas žuvo. Keliomis dienomis anksčiau graikų kariai paleido įspėjamųjų šūvių, vienam Turkijos sraigtasparniui priartėjus prie Ro salelės Egėjo jūros pietryčiuose, ties abiejų šalių jūrine siena. Taip pat tvyro įtampa dėl Graikijos atsisakymo išduoti Ankarai aštuonis turkų karius, pabėgusius iš savo šalies ir pasiprašiusius prieglobsčio po 2016 metais Turkijoje nesėkmingai mėginto surengti karinio perversmo prieš prezidento Recepo Tayyipo Erdogano vyriausybę. Graikijos Aukščiausiasis Teismas nutarė, kad kariai negali būti repatrijuoti, nes Turkijoje jie negali tikėtis sąžiningo teismo. Ankara savo ruožtu nesutinka paleisti dviejų graikų karių, kovą sulaikytų Turkijos teritorijoje. Kariai tvirtino pasiklydę tvyrant rūkui ir netyčia kirtę sieną.











