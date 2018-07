„Mano patirtis Europos Parlamente rodo, kad arba turi būti kategoriškas, arba jie tave apgaus“, – savaitraščiui pareiškė italų politikas, paraginęs britų premjerą Theresą May (Terezą Mei) užimti griežtesnę poziciją derybose su Briuseliu. Th. May ir jos ministrai nori susitarti su kiekviena iš 27 ES valstybių po to, kai Bendrijos vyriausiasis „Brexit“ derybininkas Michelis Barnier sukritikavo jos jau ir taip trapų „Brexit“ planą. Susiję straipsniai: Briuselis atmeta May „Brexit“ planą ES reiškia abejones dėl Londono plano Airijos sienos klausimu Jis ketvirtadienį atmetė Th. May planą palikti sieną tarp ES nare esančios Airijos ir JK teritorijos dalimi esančios Šiaurės Airijos atvirą ir nustatyti dvejopą apmokestinimo sistemą, pagal kurią kiekvienoje Airijos sienos pusėje būtų renkami muitai kitos šalies vardu. Italų Lygos partijos lyderis M. Salvini paragino Th. May rimtai apsvarstyti galimybę griežtinti savo poziciją ir potencialiai išstoti iš ES be jokio susitarimo. „Nes negali būti lankstus dėl kai kurių principų ir neturėtumei trauktis atgal“, – „The Sunday Times“ sakė italų politikas. Laikraščio teigimu, S. Salvini taip pat leido suprasti, kad ES mėgina nubausti Britaniją už tai, kad ši siekia pasitraukti. „Europos pusėje nėra objektyvumo ir geros valios, – sakė jis. – Tikiuosi, kad derybų rezultatas bus geras Jungtinei Karalystei, kad jis taptų pavyzdžiu, jog galima pasiekti pranašumą prieš ES. Pamenu, kaip referendumas buvo dalyvavimo ir laisvės pavyzdys. Tikiuosi, kad britams tai bus galimybė.“ M. Barnier pamėgino sutrukdyti Th. May planams apeiti Briuselį ir susitarti su valstybėmis narėmis ir pareiškė, kad nėra „nė mažiausio nesutarimo“ tarp jo ir 27 valstybių narių lyderių. Savo ruožtu M. Salvini britų laikraščiui sakė, jog sveikintų dvišales derybas su Th. May, tokiu būdu sumenkindamas M. Barnier autoritetą derybose.

