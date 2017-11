Pareigūnai nori išsiaiškinti, ar nebuvo padaryta pažeidimų suteikus leidimą statyti viešbutį „Rigopiano“ vietovėje, kur buvo didelė sniego lavinų grėsmė. Be kita ko, bus aiškinamasi, ar tas Apeninų kalnuose įsikūręs viešbutis neturėjo būti evakuotas po to, kai netoliese esantį Farindolos kaimą Peskaros provincijoje sudrebino keli požeminiai smūgiai. Taip pat įtariama, kad pareigūnai galėjo pernelyg lėtai reaguoti į pagalbos prašymus, sausio 18-ąją atokų viešbutį užgriuvus kelioms tonoms sniego. Italijos naujienų agentūra ANSA nurodė, kad ketvirtadienį buvo išsiųsti 23 oficialūs pranešimai apie pradėtą tyrimą. Jame figūruojantiems žmonėms gali būti pateikti kaltinimai, taip pat ir dėl nužudymo. Praėjus kelioms dienoms po tos nelaimės iš po sniego ir griuvėsių buvo ištraukti keturi gyvi vaikai ir penki suaugusieji.

