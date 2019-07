31 metų vokietė C. Rackete buvo areštuota po to, kai be leidimo plaukdama į uostą pietinėje Lampedūzos saloje kliudė policijos katerį.

Teisėja Alessandra Vella nutartyje nurodė, kad Italijos saugumo dekretas „netaikytinas gelbėjimo atvejais“.

Teisėjos sprendimas supykdė prieš migrantus itin nusistačiusį Italijos vidaus reikalų ministrą Matteo Salvini, kuris draudimo įplaukti į uostą nepaisiusią kapitonę pavadino nusikaltėle. Ministras yra uždraudęs humanitarines gelbėjimo misijas vykdantiems laivams įplaukti į Italijos vandenis ir uostus, tvirtindamas, kad jie skatina prekybą žmonėmis.

C. Rackete vokiečių ne pelno organizacijos „Sea-Watch“ laivą mažytėje Lampedūzos saloje prišvartavo anksti šeštadienį, 17 dienų po to, kai prie Libijos krantų paėmė migrantus.

Kapitonė vykdė „savo pareigą gelbėti gyvybes“, nurodė A. Vella, atmesdama prokurorų prašymą laikyti C. Rackete namų arešto sąlygomis, pranešė Italijos valstybinis transliuotojas RAI.