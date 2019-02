Atlikus bendrą tyrimą su policija nenustatyta jokios laivo „Sea Watch 3“ valdytojų baudžiamosios atsakomybės, pareiškė Katanijos regiono prokuroras Carmelo Zuccaro. Laivas „Sea Watch 3“ buvo sulaikytas Sicilijos uoste dėl navigacijos saugumo ir aplinkosaugos įstatymų pažeidimo, penktadienį pranešė Italijos pasienio apsaugos tarnyba. Prokuroro atliktas veiksmų tyrimas – nuo sausio 19-osios, kai buvo išgelbėti migrantai, iki laivo atvykimo į Kataniją ketvirtadienį – parodė, kad visi aktyvistų veiksmai buvo pagrįsti. Vis dėlto teismas pradėjo tyrimą dėl neteisėtos imigracijos. Nors neįvardijamas joks konkretus asmuo, šis tyrimas buvo daugiausia tiesiogiai nukreiptas prieš prekeivius žmonėmis, užsiimančius migrantų gabenimu. Vyriausiojo prokuroro nutarimas yra priešingas Italijos kraštutinių dešiniųjų atstovo, imigracijos priešininko vidaus reikalų ministro Matteo Salvini pareiškimui. Šią savaitę ministras primygtinai tvirtino, kad turi visus įrodymus, patvirtinančius, jog įgula įvykdė nusikaltimą. Susiję straipsniai: Vokietijos NVO apskundė Italiją EŽTT dėl atsisakymo priimti išgelbėtus migrantus Europą užkariauti siekiantys italų populistai pirmą taikinį rado Paryžiuje – svaidosi kaltinimais ir reikalavimais M. Salvini trečiadienį sakė ieškantis būdų neįleisti migrantų gelbėjimo laivų į Italijos vandenis. „Sea Watch 3“ buvo leista nuleisti inkarą Katanijoje tik po to, kai kitos šešios šalys sutiko priimti migrantus, tarp kurių esama 15 nepilnamečių. Su Olandijos vėliava plaukiojančio laivo įgula manė, kad laivas bus sulaikytas ar areštuotas, siekiant įrodyti M. Salvini galią. C. Zuccaro savo ruožtu irgi yra pagarsėjęs griežtais veiksmais prieš migrantų gelbėjimo organizacijas. 2018 metų kovo mėnesį jis areštavo laivą „Open Arms“, kol tyrė įgulos veiksmus, įtariant, kad aktyvistai padėjo neteisėtiems migrantams, atsisakydami juos perduoti Libijos pakrančių apsaugos tarnybai. Laivas buvo paleistas praėjus mėnesiui po teismo sprendimo, kad Libija negali būti laikoma saugia šalimi, kadangi joje nėra pakankamai žmogaus teisių apsaugos priemonių, tačiau tyrimas tebevyksta. Šeštadienį Katanijoje paskelbtas pareiškimas atitinka Sicilijos Sirakūzų mieste priimą nutarimą, išteisinusį anksčiau kelioms dienoms sulaikyto „Sea Watch 3“ įgulą. Vis dėlto „Sea Watch 3“ vis dar laikomas Katanijoje, kol bus išspręstas klausimas dėl įtariamų nusikaltimų, apie kuriuos penktadienį pranešė Italijos pakrantės apsaugos tarnyba.

