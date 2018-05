Susitikimas numatytas 7 val. vakaro vietos (20 val. Lietuvos) laiku. G. Conte buvo užfiksuotas einantis į Italijos parlamentą Romoje, kur siekia suderinti galutinę Vyriausybės sudėtį prieš pateikdamas ją prezidentui. Šalies vadovas buvo atmetęs naujosios valdančiosios daugumos pasiūlytą finansų ministrą euroskeptiką Paolo Savona (Paulą Savoną). Prezidentas praėjusią savaitę patvirtino G. Conte kandidatūrą užimti ministro pirmininko pareigas. Vis dėlto valdančiosios daugumos partijos „Šiaurės lyga“ lyderis Matteo Salvini laikosi įsikibęs P. Savono kandidatūros ir užsimena, kad užsitęsus aklavietei Italijoje gali būti skelbiami nauji parlamento rinkimai. Kito valdančiojo „Penkių žvaigždučių judėjimo“ grupės Senate lyderis Danilo Toninelli (Danilas Toninelis) sekmadienį žurnalistams sakė, jog G. Conte yra „labai arti to, kad baigtų formuoti (Vyriausybės sudėtį) šį vakarą“. Jeigu joje bus P. Savona, prezidentas tikriausiai oficialiai atmes siūlomą Ministrų kabinetą, o tai reiškia, kad jam tektų suformuoti laikinąją Vyriausybę iki naujų rinkimų.

