„Respublikos prezidentas Sergio Mattarella šią popietę susitiko su profesoriumi Giuseppe Conte, kuriam suteikė įgaliojimus formuoti vyriausybę“, – sakė Italijos prezidentūros generalinis sekretorius Ugo Zampetti. 54 metų Florencijos universiteto teisės profesoriaus G. Conte kandidatūra S. Mattarellai buvo pasiūlyta pirmadienį per prezidentūroje įvykusias derybas su isteblišmentui oponuojančio Penkių žvaigždučių judėjimo (M5S) lyderiu Luigi Di Maio ir kraštutinės dešinės partijos „Šiaurės lyga“ (Lega Nord) pirmininku Matteo Salvini. 1964 metais nedideliame Volturara Apulos kaimelyje pietiniame Apulijos regione gimęs G. Conte padarė įspūdingą teisininko karjerą bei specializuojasi privatinės teisės srityje. Jo gyvenimo aprašyme rašoma, kad G. Conte yra skaitęs paskaitas keliose geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose, įskaitant Kembridžo ir Sorbonos universitetus. Tačiau kandidatas neturi didelės politinės patirties. Jis laikomas kompromisiniu kandidatu, nes nėra tiesioginis „Šiaurės lygos“ ar M5S atstovas. Anksčiau šios partijos paskelbė savo koalicijos susitarimo tekstą. Dokumentas sudarytas iš 29 punktų, kuriuose aptariami tarptautinių santykių, socialinės ir ekonominės, kultūros, darbo ir migrantų politikos klausimai. Jame taip pat užsimenama apie būtinybę atšaukti Rusijai taikomas sankcijas, išsaugant JAV ir Italijos partnerystę. Italijos politikams ilgiau nei du mėnesius nepavyko suformuoti vyriausybės. Po tradiciškai nesėkme pasibaigusių eilinių konsultacijų, prezidentas pasiūlė suformuoti „neutralią“ vyriausybę, kuri dirbtų iki pirmalaikių rinkimų. Abi partijos pasisakė prieš tokį pasiūlymą. Parlamento rinkimai Italijoje vyko kovo 4 dieną. Juose nedidele persvara nugalėjo centro dešinės koalicija, kuriai priklauso ir Šiaurės lyga. Antrą vietą užėmė M5S, o treti liko centro kairieji.

