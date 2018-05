S. Mattarella paragino susitarti nesugebančias partijas pademonstruoti „atsakingumą“ ir suformuoti vyriausybę, o jei tai nepavyks, prezidentas bus priverstas liepą ar rudenį šaukti naujus rinkimus.

