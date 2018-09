Populistiniam „Penkių žvaigždžių judėjimui“ (M5S), kuris valdančiojoje koalicijoje yra kartu su kraštutinių dešiniųjų „Šiaurės lyga“, vadovaujantis L. Di Maio ne kartą ragino finansų ministeriją rasti pinigų svarbiausių rinkimų pažadų įgyvendinimui, įskaitant bazines pajamas bedarbiams. Finansų ministerija savo biudžeto projektą skelbs ketvirtadienį. „Mes pasitikime (finansų ministru) Giovanni Tria, bet italai žino, kad ministerijoje yra praėjusios vyriausybės pasamdytų žmonių, kurie eina prieš mus“, – sakė L. Di Maio. Italijos žiniasklaida antradienio vakarą skelbė, kad premjero pavaduotojas pagrasino sutrukdyti biudžeto priėmimui, jei finansų ministerija neras lėšų bazinėms pajamoms. „Tai nebuvo grasinimas“, trečiadienį patikslino L. Di Maio, bet tuo pat metu pabrėžė, kad „Penkių žvaigždžių judėjimas“ balsuos tik už drąsų biudžetą“. M5S siūlomas bazinių pajamų projektas suteiktų 780 eurų išmokas bedarbiams bei tiems, kurie gauna labai mažas pajamas, bet toks siūlymas kainuotų daug ir taptų didele našta viešiesiems finansams. Patys kukliausi skaičiavimai rodo, kad projektas kainuotų mažiausiai 10 mlrd. eurų. Savo ruožtu „Šiaurės lyga“ nori įvesti proporcinį 15-20 proc. tarifo mokestį įmonėms ir pavieniams asmenims, kuris, Italijos biudžeto pajamas iš mokesčių sumažintų apie 80 mlrd. eurų per metus. Europos Sąjungos (ES) taisyklės numato, kad valstybės narės biudžeto deficitas neturėtų viršyti 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), bet Italijai reikia, jog šis rodiklis būtų dar gerokai žemesnis norint sumažinti didžiulę, 132 proc. BVP sudarančią valstybės skolą.

