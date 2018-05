„Dieną naktį dirbame, kad būtų sudarytas susitarimas dėl vyriausybės“, – sakė Šiaurės lygos lyderis Matteo Salvini. Prognozuojama, kad vėliau pirmadienį turėtų įvykti prezidento S. Mattarellos, M. Salvini ir M5S lyderio Luigi Di Maio derybos. Sutartis tarp dviejų partijų apima susitarimus tokiose srityse kaip darbo rinka, aplinkos apsauga, kova su korupcija. Kas taps naujuoju šalies premjeru, vis dar nežinoma. Pasak L. Di Maio, Italijos vyriausybės vadovas bus „politinė, o ne technokratinė figūra“. Italijos politikams ilgiau nei du mėnesius nepavyko suformuoti vyriausybės. Prieš savaitę, po dar vienų nesėkme pasibaigusių konsultacijų, prezidentas pasiūlė suformuoti „neutralią“ vyriausybę, kuri dirbtų iki pirmalaikių rinkimų. Abi partijos pasisakė prieš tokį pasiūlymą. Parlamento rinkimai Italijoje vyko kovo 4 dieną. Juose nedidele persvara nugalėjo centro dešinės koalicija, kuriai priklauso ir Šiaurės lyga. Antrą vietą užėmė M5S, o treti liko centro kairieji.

