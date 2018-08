„Galime patvirtinti penkių mirčių faktą, remdamiesi įvykio vietoje esančios policijos (informacija)“, – naujienų agentūrai AFP pranešė civilinės saugos departamentas. Vietos žiniasklaida paskelbė, kad šios penkios aukos kartu su dar apytiksliai 10 žmonių pėsčiomis keliavo palei Raganelo upelę Polino nacionaliniame parke. Apie 12 šių poilsiautojų buvo išgelbėti. Regione tebevyksta gelbėjimo operacija, o sraigtasparniai ieško daugiau galimų dingusiųjų. Kol kas neaišku, kiek parke buvo žmonių, kai kilo potvynis. Anksčiau pirmadienį tą Kalabrijos dalį, esančią netoli Kozencos miestelio, keletą valandų siaubė smarkios liūtys ir stiprus vėjas, bet pastaruoju metu orai aprimo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.