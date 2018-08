Gelbėtojai skelbia, kad į šią nelaimę pakliuvo ne mažiau dešimties transporto priemonių.

Nelaimės vietoje dirbantys medikai pranešė apie „dešimtis žuvusiųjų“, rašo aljazeera.com.

Manoma, kad į kelio spragą, atsivėrusią per griūtį, nukrito keletas automobilių.

Pirmuosiuose televizijos reportažuose matyti miglos gaubiamas viadukas, kurio kelių dešimčių metrų ruožas buvo sugriuvęs.

Italijos priešgaisrinės saugos tarnyba informavo, kad pramoninėje vakarinėje miesto dalyje incidentas įvyko apie 12 val. vietos (13 val. Lietuvos) laiku.

Ugniagesių atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad viaduko ruožas užgriuvo 100 metrų žemiau esančius geležinkelio bėgius, o po nuolaužomis esama „automobilių ir sunkvežimių“.

Pasak gelbėtojų, nukentėjo apie 10 transporto priemonių. Italijos policija socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė, kad nelaimė įvyko siaučiant smarkiai audrai.

Genuja yra įsikūrusi tarp jūros ir kalnų šiaurės vakarinėje Italijos dalyje. Dėl nelygaus reljefo šiame mieste ir jo apylinkėse yra daug viadukų ir tunelių.

Italian media are reporting that part of an elevated highway has collapsed in the port city of Genoa.

Socialiniuose tinkluose iškart po įvykio publikuotose nuotraukose matyti, kad trūksta dalies viaduko – didžiuliai blokai nukrito ant žemės, vienoje nuotraukoje užfiksuota sunkiasvorė mašina, sustojusi prie pat kelio spragos.

Šis greitkelyje A-10 esantis viadukas yra 100 metrų aukščio.

Prie sugriuvusio viaduko išsiųstos gelbėtojų komandos. Baiminamasi, kad po jo nuolaužomis gali būti įstrigusių žmonių.

Tiltas, dar vadinamas „Polcevera Viaduct“, yra pavadintas jį suprojektavusio architekto Riccardo Morandi vardu.

Jo statyba buvo pradėta 1962-aisiais, o baigta – 1968-aisiais.

1,1 kilometro ilgio struktūra laikoma pirmuoju Europoje iš betono pastatytu vantiniu tiltu.

#Breaking #Italy

A suspension bridge (#PonteMorandi) has collapsed in #Genova, Italy. Authorities say many vehicles are involved in the accident. Anyway, I have to be clear this time too: I'm reading people talking about a "possible terrorist accident". It's a structural failure.

— Mr. Revinsky (@MrKyruer) August 14, 2018