Naujienų agentūros ANSA duomenimis, gelbėtojai rado antros aukos – vienos Milano gyventojos – kūną, praėjus dienai po, kai buvo aptiktas jos 71-erių sutuoktinio lavonas. Kol kas neskelbiama, kokio amžiaus buvo moteriškė. Vietos valdžia sraigtasparniais evakavo 200 žmonių, naktį įstrigusius vaizdingame slėnyje prie Kurmajero miesto, kuri užklupo didžiulė nuošliauža. Monblano papėdėje esantis Ferė slėnis dėl savo pėsčiųjų takų ir įspūdingų vaizdų sulaukia daug turistų.

