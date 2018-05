Nelaimė įvyko traukiniui įsirėžus į sankryžoje sustojusį didelį sunkvežimį. Nuo bėgių nulėkė trys vagonai, pranešė televizija.

„23 val. 20 min. (0 val. 20 min. Lietuvos laiku) regioninis traukinys 10027 „Turinas-Ivrea“ įsirėžė į sunkvežimį, kuris pralaužęs užtvarus sustojo funkcionuojančioje pervažoje“, – sakoma geležinkelius prižiūrinčios kompanijos RFI pareiškime.

„Kaip rodo pradinė informacija traukinio mašinistas žuvo, daug... keleivių buvo sužeisti“, – priduriama pareiškime.

#Italy train crash: at least one killed and 16 wounded pic.twitter.com/7Z4xhn81e7

— CGTN (@CGTNOfficial) May 24, 2018