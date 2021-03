Vyras sulaikytas Bario mieste. Kitos detalės bus paskelbtos vėliau pirmadienį rengiamoje spaudos konferencijoje.

Per išpuolius Paryžiuje 2015 metų lapkričio 13-ąją žuvo 130 žmonių, šimtai buvo sužeisti. Ekstremistai, be kita ko, šaudė ir susisprogdino muzikos klube „Bataclan“ bei keliuose restoranuose. Atsakomybę už atakas prisiėmė „Islamo valstybė“ (IS).