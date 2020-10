Italijoje – naujų koronaviruso atvejų šuolis

Italijos sveikatos tarnybos antradienį pranešė apie naujų koronaviruso atvejų ir mirčių šuolį. Per 24 valandas patvirtina 5 901 nauja infekcija, para anksčiau jų buvo 4 619. Be to, registruota 41 mirtis. Mirusiųjų skaičius Italijoje nuo pandemijos pradžios išaugo iki 36 246.