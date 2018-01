Tarp sužeistųjų – vienas karabinierius. Pranešama, kad nukentėjusiųjų gyvybėms pavojus negresia. Įvykio vietoje yra apie 20 karabinierių ir policijos pareigūnų bei keli derybininkai. Kaip praneša žiniasklaida, tas vyras šaukė, kad nužudė savo žmoną. Policija kol kas nepatvirtino informacijos apie moters mirtį. Iš buto pavyko pabėgti 14-metei to vyro dukrai. Policija bando įtikinti tą šaulį pasiduoti. Jo veiksmų motyvai kol kas nežinomi.

