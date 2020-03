Be to, ketvirtadienį paskelbtas per parą mirusių pacientų skaičius yra didžiausias nuo protrūkio Italijoje pradžios.

Šalyje taip pat užfiksuotas iki šiol didžiausias naujų užsikrėtimo atvejų skaičius - susirgimas COVID-19 per parą buvo diagnozuotas 769 žmonėms. Bendras užsikrėtusiųjų skaičius padidėjo iki 3 858.

JK pranešė apie pirmąją koronaviruso auką šalyje

Jungtinėje Karalystėje (JK) ketvirtadienį užfiksuotas pirmasis šalyje mirties nuo koronaviruso atvejis, pranešė Anglijos vyriausiasis sveikatos apsaugos pareigūnas Chrisas Whitty.

„Apgailestauju pranešdamas, kad, deja, Anglijoje mirė pacientas, kuriam buvo nustatytas COVID-19“, – teigiama Ch. Whitty pareiškime.

Pareigūnas pridūrė, kad Karališkoje Berkšyro ligoninėje gydytas pacientas buvo senyvo amžiaus ir „turėjo kitų sveikatos problemų“.

Ketvirtadienį JK patvirtintų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius išaugo iki 115.

Greitai plintantis koronavirusas jau pasiekė apie 80 šalių, pasaulyje patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius viršija 95 300, o mirusių – daugiau kaip 3 200. Kinijoje, kur ir prasidėjo koronavirusas, aukų skaičius viršijo 3 000.

Padvigubino kovai su koronavirusu skiriamas lėšas

Italijos vyriausybė nusprendė padvigubinti lėšas, skiriamas kovos su koronavirusu priemonėms, kurios taip pat turės sumažinti koronaviruso poveikį šalies ekonomikai. Priemonių paketas dabar sieks 7,5 mlrd. eurų.

Papildomos lėšos bus skirtos šalies sveikatos apsaugos sistemai, policijai ir civilinės saugos tarnyboms, susidūrusioms su koronaviruso krize, po vyriausybės posėdžio sakė ekonomikos ministras Roberto Gualtieri.

Lėšos taip pat bus didinamos socialinės apsaugos priemonėms ir verslui bei darbuotojams paremti.

„Mūsų tikslas yra toks, kad niekas neturėtų prarasti savo darbo dėl koronaviruso“, – teigė R. Gualtieri.

Anksčiau ministras kalbėjo apie 3,6 mlrd. eurų paramos paketą.

Italija tikisi finansuoti šias priemones, kurias parlamentas tvirtins kitą savaitę, padidindama savo biudžeto deficitą. Šalis taip pat siekia sulaukti Europos Komisijos (EK) atleidimo nesilaikyti ES fiskalinės drausmės taisyklių.



Belgijoje užsikrėtusiųjų koronavirusu padaugėjo iki 50

Belgijoje nustatyti 27 nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai – taigi, bendras infekuotų pacientų skaičius šalyje padidėjo iki 50, ketvirtadienį paskelbė Sveikatos apsaugos ministerija.

Ministerijos pareiškime, kurį išplatino belgų žiniasklaida, patikslinama, kad 16 užsikrėtusiųjų gyvena Flandrijoje, dar du – Briuselyje, o likę devyni – Valonijoje.

„Dauguma jų grįžo po atostogų Italijoje, jiems pasireiškė lengvi (viršutinių kvėpavimo takų infekcijos) simptomai. Pacientai yra izoliuoti ir gydomi tiek savo namuose, tiek ligoninėse“, – nurodoma pareiškime.

Tuo metu NATO ketvirtadienį informavo, jog trys užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejai yra susiję su bloko pajėgų vyriausiąja būstine Belgijos pietiniame Monse. Šios įstaigos darbuotojas ir du jo šeimos nariai neseniai lankėsi Italijoje.

Belgijos medicinos įstaigos prognozuoja, kad užsikrėtimo koronavirusu atvejų šalyje dar padaugės.