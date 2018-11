Vis dėlto abejojama, ar šis renginys bus bent kiek sėkmingas, nes būtų itin sudėtinga įtikinti visas suinteresuotas šalis – dvi besivaržančias vyriausybes, nepaklusnius ir gerai ginkluotus kovotojus ir vieną ambicingą kariuomenės generolą – susitarti dėl plano, kuris leistų suvienyti Libiją po septynerius metus trukusio chaoso ir kraujo liejimo, nepažeidžiant jų dabartinių įtakos zonų. Generolas Khalifa Hifteras, vadovaujantis vadinamajai Libijos nacionalinei kariuomenei, veikiausiai nesilankys Palerme vykstančiame renginyje, informavo jam artimi pareigūnai. Egipto ir Jungtinių Arabų Emyratų palaikomas Kh. Hifteras, taip pat palaikantis glaudžius ryšius su Prancūzija, laiko šį susitikimą „aiškios darbotvarkės“ neturinčiu renginiu ir proga šeimininkei Italijai pasireklamuoti žiniasklaidoje, pranešė pareigūnai, pageidavę likti anonimai, nes neturėjo leidimo bendrauti su žurnalistais. Jei Kh. Hifteras iš tikrųjų neatvyks, susitikimas bus iš esmės nereikšmingas. Tikimybė, kad šis forumas duos rezultatų dar labiau sumažėjo, kai kuriems Romos pakviestiems Europos lyderiams, tokiems kaip JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas, taip pat nusprendus nedalyvauti ir nusiuntus žemesnio rango diplomatijos vadovus. Vis dėlto tebelaukiama Prancūzijos užsienio reikalų ministro, o Italijos premjeras Giuseppe Conte ruošiasi pasitikti svečius pirmadienio vakare, prieš pirmąjį renginį – vakarienę už uždarų durų. Roma jau kelerius metus su nerimu stebi chaosą Libijoje, esančioje kitapus Viduržemio jūros. Kaip ir kitos Europos valstybės Italija norėtų užkirsti kelią ten veikiantiems kovotojams rengti teroro išpuolius savo teritorijoje, taip pat pažaboti per jūrą nuolat plūstantį migrantų srautą. Gegužę Prancūzija surengė susitikimą, skirtą padėčiai Libijoje aptarti, konkuruojantiems Libijos lyderiams preliminariai susitarus dėl plano surengti parlamento ir prezidento rinkimus, bet atsisakius pasirašyti deklaraciją, apibrėžiančią jų įsipareigojimus. Italija tradiciškai palaikydavo tvirtus verslo ryšius su Libija, ypač per italų energetikos milžinę ENI bei įvairias inžinerijos ir statybos bendroves. Libija nugrimzdo į chaosą po 2011-ųjų sukilimo, per kurį buvo nuverstas ir nužudytas kelis dešimtmečius valdęs diktatorius Muamaras Kadhafi. Šiuo metu šalį kontroliuoja dvi konkuruojančios vyriausybės, besiremiančios sukarintų organizacijų parama. Be to, Libijoje įsitvirtino vietos ir užsienio islamistai bei kitos ginkluotų grupuotės, užsiimančių plėšikavimu ir žmonių kontrabanda, ypač šalies pietuose.

