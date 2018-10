Anksčiau buvo skelbiama apie devynias aukas. Be to, dešimtys žmonių per audras buvo sužeisti, tarp jų buvo ir gelbėjimo tarnybų darbuotojų. Septynis žuvusiuosius gelbėtojai aptiko pirmadienį, dar keturis – antradienį. Naujienų agentūra ANSA pranešė, kad šiuo metu šešiuose Italijos regionuose paskelbtas „raudonas“ pavojaus lygis dėl audrų, liūčių ir nuošliaužų. Vėjo greitis kai kuriose vietovėse siekė 180 km per valandą. Stichija išvartė daugybę medžių ir sukėlė potvynių. Keliuose miestuose dėl audrų buvo uždarytos mokyklos ir paralyžiuotas eismas. Ligūrijoje per 20 tūkst. žmonių liko be elektros. Genujos oro uostas sustabdė savo darbą, kol darbuotojai valo kilimo ir tūpimo takus nuo griuvėsių, atneštų smarkių liūčių, vėjo ir potvynių. Italijos žiniasklaida taip pat informavo, kad maždaug 170 turistų ir viešbučių darbuotojų dėl gausaus sniego įstrigo Stelvijaus perėjoje, esančioje Italijos ir Šveicarijos pasienyje. Neapolyje dėl pastatų fasadų elementų kritimo pavojaus uždarytos kai kurios gatvės.

