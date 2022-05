Italijos finansų policija pradėjo tyrimą dėl 700 mln. dolerių vertės jachtos. Tyrimo metu nustatyta, kad „oficialus jachtos savininkas palaiko reikšmingus ekonominius ir verslo ryšius su svarbiais Rusijos vyriausybės atstovais, taip pat su kitais subjektais, kuriems taikomos sankcijos po Rusijos invazijos į Ukrainą.

Po to ekonomikos ir finansų ministras Daniele Franco pasirašė įsakymą konfiskuoti jachtą. Šis sprendimas atitinka po invazijos ES taikomas sankcijas, dėl kurių jau konfiskuotos kitos prabangios jachtos. Italijos policija teigė, kad daro viską, kad surastų savininką.

Pasak „SuperYachtFan“, 2020 m. Vokietijos gamykloje pastatytoje 140 m ilgio jachtoje yra dvi sraigtasparnių nusileidimo aikštelės, baseinas ir kino teatras.

