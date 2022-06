„Situacija sudėtinga visoje šalyje. Yra ypač paveiktų teritorijų, pavyzdžiui, Po upės lyguma, rytinės Alpės ir keli regionai Vidurio Italijoje“, – aiškino pareigūnas. Ilgiausios šalies upės Po, kuri driekiasi per 600 km, vandens lygis pasiekė istoriškai žemą lygį.

Šiais metais kritulių Italijoje buvo 50 proc. mažiau, lyginant su pastarųjų metų vidurkiu. Sniego buvo net 70 proc. mažiau. Vandens stygiaus padariniai yra pragaištingi žemės ūkiui, žuvininkystei ir elektros energijos gamybai, teigė F. Curcio.

Be to, keliuose Italijos regionuose liepsnoja miškai. Nuo birželio 15 dienos pranešta apie daugiau kaip 200 gaisrų. Per tą patį laikotarpį 2021-aisiais jų buvo 80, o 2020-aisiais – tik 30. „Kai esant tokiai sausrai kyla gaisrai, kova su liepsnomis yra ypač sunki“, – kalbėjo F. Curcio. Ypač daug gaisrų liepsnoja Pietų Italijos Apulijos regione.

Karščio banga Italijoje tikriausiai dar truks mažiausiai dešimt dienų, įspėja meteorologai.