Populistų vyriausybė atsakomybę už antradienį įvykusią tragediją, nusinešusią šiauriniame Italijos mieste mažiausiai 41 žmogaus gyvybę, priskyrė viaduko operatorei bei pagrasino nutraukti sutartis su šia bendrove. Vietos valdžia paskelbė gedulą ir planuoja surengti Genujos merijoje valstybinių laidotuvių ceremoniją. Prie merijos pastato penktadienį susirinkę artimieji laikė apkabinę karstus ir prie jų meldėsi. Daugelis jų atsinešė gėlių ir žuvusiųjų nuotraukų. Tačiau, kaip pranešė laikraštis „La Stampa“, 17 aukų šeimos nariai atsisakė dalyvauti ceremonijoje, o dar septyni artimieji tebesprendžia, ar prisijungs prie boikoto. Susiję straipsniai: Salvini kritikuojamas už šventinę vakarienę Genujos viaduko griūties dieną Po viaduko nuolaužomis Genujoje gali būti iki 20 žmonių „Už tai atsakingi valdininkai; tegul jie nerodo savo veidų – šis politikų paradas yra gėdingas“, – citavo spauda vieno iš keturių žuvusių Neapolio gyventojų motiną. Valstybinėms laidotuvėms ketina vadovauti prezidentas Sergio Mattarella ir ministras pirmininkas Giuseppe Conte. Tuo tarpu dar vienos aukos iš Neapolio tėvas socialiniuose tinkluose išreiškė savo pasipiktiną rengiama ceremonija. „Mano sūnus netaps tiesiog skaičiumi žuvusiųjų dėl Italijos nesėkmių sąraše“, – sakė gedintis tėvas Roberto. „Norime ne šio laidotuvių farso, o privačios ceremonijos“, – pridūrė jis. Vyriausybė kaltina infrastruktūros milžinę „Autostrade per L'Italia“ per mažai investavus į sugriuvusio tilto priežiūrą ir grasina nutraukti su šia bendrove pasirašytas pelningas sutartis. Vidaus reikalų ministras Matteo Salvini savo ruožtu pareikalavo, kad kompanija išmokėtų iki 500 mln. eurų – ši suma, pasako jo, būtų skirta kompensacijoms šeimoms ir padėtų vietos valdžiai likviduoti tragedijos pasekmes. Anksčiau oficialiai skelbta, kad per griūtį Genujoje žuvo 38 žmonės, bet šeštadienį dienraštis „Corriere della serra“ nurodė, kad po nuolaužomis gelbėtojai rado automobilį su trimis vienos šeimos narių - tėvų ir jų devynmetės dukrelės - palaikais. Tarp žuvusiųjų esama daugiau vaikų: vienas aštuometis italas, trys čiliečiai ir keturi prancūzai. Nepaprastoji padėtis Dėl 7-ame dešimtmetyje pastatyto Morandi viaduko konstrukcijos jau seniai kildavo įvairių problemų. Statinio techninė priežiūra buvo labai brangi, o inžinerijos ekspertai ne kartą kritikavo projektą. Tilto griūtis išprovokavo nuogąstavimus dėl pasenusios infrastruktūros visame pasaulyje. Italija paskelbė regione vienerius metus galiosiančią nepaprastąjį padėtį. Beveik pusę Italijos greitkelių prižiūrinčios „Autostrade“ skaičiavimais, viadukui atstatyti prireiks penkių mėnesių. Įmonė neigia, kad taupė lėšas greitkelio priežiūrai ir pareiškė nuo 2012-ųjų kasmet investavusi į „tinklo saugumą, priežiūrą ir stiprinimą“ per milijardą eurų. Tuo tarpu „Atlantia“ – „Autostrade“ kontroliuojanti holdingo bendrovė, kurios 30 proc. akcijų priklauso mados imperijai „Benetton“ – perspėjo vyriausybę, kad jai tektų atlyginti mažiausiai iki 2038-ųjų galiojančios sutarties vertę. Premjeras G. Conte savo ruožtu pareiškė, kad „Autostrade“ privalo užtikrinti šio viaduko priežiūrą ir garantuoti visų juo keliaujančių saugumą“.

