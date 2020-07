Italija: prasidėjo sunkesnis pandemijos etapas

Į Italiją nebegalės atvykti užsieniečiai iš Armėnijos, Bahreino, Bangladešo, Bosnijos ir Hercegovinos, Brazilijos, Čilės, Dominikos Respublikos, Kuveito, Šiaurės Makedonijos, Moldovos, Omano, Panamos ir Peru.

Atitinkamą dekretą pasirašė sveikatos apsaugos ministras Roberto Speranza su Užsienio reikalų, Vidaus reikalų ir Susisiekimo ministerijų pritarimu.

„Visame pasaulyje prasidėjo sunkesnis pandemijos etapas. Negalima leisti pastarųjų mėnesių italų aukoms nueiti veltui“, – sakė R. Speranza.

Italija buvo pirmoji po Kinijos šalis, kurioje COVID-19 protrūkis smarkiai išplito anksčiau šiemet.

Italijoje dabar atsiranda nedideli lokalūs protrūkiai. Jie rodo, kad koronavirusas niekur nedingo.

Paėjusią savaitę skelbta, kad Bosnijoje užsikrėtęs verslininkas iš Vičencos atsisakė gulti į ligoninę ir toliau bendravo su žmonėmis, net ir žinodamas diagnozę.

Dėl šio epizodo Veneto regiono vadovas Luca Zaia pareiškė, kad nuo pirmadienio bus sugriežtintos koronaviruso profilaktikos taisyklės.

Romoje infekcija diagnozuota penkerių metų vaikui, kuris savo ruožtu užsikrėtė nuo sesers. Dėl šio atvejo buvo uždarytas vasaros sodas, kurį vaikas lankė.

Prieš porą savaičių Mondragonės mieste, pietinėje šalies dalyje netoli Neapolio, užsikrėtimų šuolis buvo užfiksuotas viename daugiaaukštyje, kuriame gyveno grupė bulgarų imigrantų, dirbančių sezoninius žemės ūkio darbus.

Vyriausybė neįvedė karantino mieste, bet nusiuntė karius, kad šie užtikrintų griežtą gyvenamojo komplekso priežiūrą. Mondragonė priskiriamas prie 10 proc. Italijos miestų su didžiausia imigrantų dalimi, be to, šis miestas, pagal didžiausių deklaruotų pajamų vienam gyventojui reitingą, atsiduria sąrašo apačioje.

Italijoje užregistruota daugiau nei 242 000 COVID-19 atvejų, iš jų apie 35 000 baigėsi mirtimi.

Šiuo metu Italijoje koronaviruso plitimas yra sumažėjęs, ketvirtadienį užfiksuota 12 mirčių nuo COVID-19. Trečiadienį šis rodiklis siekė 15.

Tuo tarpu Brazilija yra antroji šalis pasaulyje pagal COVID-19 atvejų ir mirčių nuo šios ligos skaičių, atsiliekanti tik nuo JAV.

Bulgarijoje trečią dieną paeiliui fiksuojamas užsikrėtusiųjų rekordas

Bulgarijos medikai trečią dieną paeiliui fiksuoja rekordinį per parą nustatytų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičių. Tai penktadienį pranešė šalies Sveikatos apsaugos ministerijos informacinis portalas.

Per pastarąsias 24 valandas nustatyta 330 naujų užsikrėtimo atvejų – 90 daugiau negu diena anksčiau, kai taip pat buvo užfiksuotas rekordinis rodiklis – 240 naujų atvejų per parą. Ankstesnis antirekordas buvo pasiektas dar diena anksčiau – tada per 24 valandas Bulgarijoje koronavirusas buvo diagnozuotas 188 žmonėms.

Oficialiais duomenimis, bendras infekuotųjų skaičius Bulgarijoje išaugo iki 6 672, tarp jų – 490 medicinos darbuotojų. Per pastarąsias 24 valandas mirė trys pacientai, kuriems buvo diagnozuotas koronavirusas, iš viso užfiksuotos 262 mirtys.

Pirmieji užsikrėtimo koronavirusu atvejai Bulgarijoje buvo nustatyti kovo 8 d. Nuo kovo 13 d. iki gegužės 14 d. šalyje galiojo nepaprastoji padėtis. Šiuo metu Bulgarijoje išlieka nepaprastosios epideminės situacijos režimas, kuris pratęstas iki liepos pabaigos. Piliečiai turi laikytis socialinio atstumo ir dėvėti apsaugines kaukes uždarose viešose vietose.

Dėl infekuotųjų skaičiaus augimo šalyje nuo liepos 10 d. uždaromi naktiniai klubai, barai ir diskotekos uždarose patalpose, draudžiama organizuoti šventinius renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 30 žmonių, visos sporto varžybos turi vykti be žiūrovų.

Graikija sako pasirengusi sugrąžinti suvaržymus

Graikijos pareigūnai paskelbė, kad yra pasirengę kitą savaitę sugrąžinti viešus ir kelionių suvaržymus, ir perspėjo, kad saugumo rekomendacijos dėl naujojo koronaviruso dažnai ignoruojamos.

Vyriausybės atstovas Stelijas Pecas sakė, kad valdžia yra „pasiryžusi apsaugoti daugumą nuo lengvabūdiškos mažumos“, ir pridūrė, kad vyriausybė naujus suvaržymus, jei reikės, tikriausiai paskelbs pirmadienį.

Graikija, kuri buvo įvedusi griežtą karantiną, pristabdė viruso plitimą, bet pastarosiomis savaitėmis panaikinus suvaržymus ir atnaujinus tarptautines keliones užsikrėtimo atvejų vėl ėmė daugėti.

Pasak S. Peco, pareigūnai didžiausią dėmesį skiria augančiam užsikrėtimo atvejų skaičiui netolimose Balkanų šalyse ir turistams, atvykusiems į Graikiją sausuma iš Bulgarijos, per vienintelę sienos perėją, kuri buvo atidaryta nebūtinoms kelionėms.

AFP: bendras COVID-19 aukų skaičius perkopė 550 tūkst.

Naujojo koronaviruso pandemija visame pasaulyje pasiglemžė jau 550 tūkst. gyvybių, ketvirtadienį parodė naujienų agentūros AFP skaičiavimai. Daugiau nei pusė visų mirčių užfiksuota keturiose sunkiausiai paveiktose valstybėse – JAV, Brazilijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Italijoje.

Pasaulyje iš viso fiksuojama 550 013 mirčių ir 12 081 516 užsikrėtimo atvejų, rodo oficialiais duomenimis besiremiantys AFP skaičiavimai. Pagal mirčių skaičių pasaulyje pirmauja Jungtinės Valstijos su 132 309 mirtimis, po jų seka Brazilija (67 964 mirtys), Didžioji Britanija (44 517 mirtys) ir Italija (34 914 mirtys).

Europoje užfiksuotos 201 124 mirtys ir 2 782 032 užsikrėtimo atvejai – ji išlieka sunkiausiai viruso paveiktu pasaulio žemynu.

Visame pasaulyje daugiau nei pusė užsikrėtusiųjų – 6 447 909 pacientai – sveikatos institucijų yra laikomi pasveikusiais.