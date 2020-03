Italija per parą užfiksavo 475 mirčių nuo koronaviruso atvejus

Lyginant su ankstesne para, mirusiųjų skaičius padidėjo 19 proc. Be to, per pastarąją parą užfiksuotas mirusiųjų skaičius yra didžiausias iki šiol per vieną parą Italijoje užfiksuotas mirusių nuo koronaviruso skaičius.

Remiantis paskelbtais duomenimis, šalyje užsikrėtusiųjų skaičius per parą padidėjo maždaug 13 proc., nuo 31 506 iki 35 713.

2 257 žmonės šiuo metu gydomi intensyvios terapijos skyriuose.

Italija yra labiausiai nuo koronaviruso sukeltos ligos Covid-19 nukentėjusi Europos šalis. Joje itin didelis mirtingumas – 8,3 proc.

Smarkiausiai paveiktu Italijos regionu išlieka Lombardija – 17 713 užsikrėtimo atvejų ir 1 959 mirtys.





JK mirčių skaičius perkopė 100

Užsikrėtusiųjų skaičius per parą JK išaugo nuo 1 950 iki 2 626.

Iki šiol JK atliktas 56 221 tyrimas dėl koronaviruso, 53 595 tyrimų rezultatai buvo neigiami.

Jungtinėje Karalystėje nuo penktadienio visos mokyklos bus uždarytos „iki atskiro pranešimo“, vyriausybei imantis naujų priemonių koronaviruso pandemijai stabdyti, trečiadienį pranešė švietimo sekretorius Gavinas Williamsonas.

„Kai mokyklos užvers savo vartus penktadienio popietę, jie liks uždaryti iki atskiro pranešimo“, – parlamentui sakė ministras.

Lombardijos sveikatos sistemai gresia visiškas krachas

Italijos Lombardijos regiono prezidentas Attilio Fontana dėl labai didelio koronavirusu užsikrėtusių asmenų skaičiaus įspėja dėl visiško sveikatos sistemos kracho savo regione.

„Deja, infekcijų skaičiai nemažėja, jie lieka dideli. Netrukus mes nebesugebėsime ligoniams pasiūlyti gydymo“, - sakė A. Fontana, kurį cituoja žiniasklaida. Jis paragino gyventojus paisyti draudimo išeiti iš namų. „Bet koks išėjimas iš namų yra rizika jums ir kitiems. Mes reikalaujame šios aukos, kad išgelbėtume žmonių gyvybes“.

Lombardija yra labiausiai koronaviruso paveiktas Italijos regionas.