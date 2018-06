Prie imigrantus nusistačiusi naujoji dešinioji Italijos vyriausybė praėjusią savaitę neleido gelbėtojų laivui „Aquarius“, gabenančiam daugiau nei 600 migrantų, prisišvartuoti šalies teritorijoje. Šiuo sprendimu Roma sukėlė pasipiktinimą ir išprovokavo aštrų ginčą su Prancūzija. Galiausiai „Aquarius“ sutiko priimti Ispanija; sekmadienį laivas turi atvykti į Valensiją. Šeštadienį M. Salvini neparodė jokių ženklų, kad jo griežta pozicija dėl migracijos kiek nors sušvelnėjusi. „Laivui „Aquarius“ plaukiant į Ispaniją, dar dviems olandų nevyriausybinėms organizacijoms („Lifeline“ ir „Seefuchs“) priklausantys laivai atvyko prie Libijos krantų, kur laukia savo žmonių krovinio, kai tik žmonių kontrabandininkai juos paliks“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė ministras. „Šie žmonės turi suprasti, kad Italija nebenori dalyvauti šioje neteisėtos migracijos veikloje. Jie turės ieškotis kitų uostų“, – pridūrė jis. „Kaip ministras ir tėvas imuosi tokių veiksmų visų labui“, – pabrėžė M. Salvini. Romai nusprendus neįsileisti „Aquarius“, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Italijos premjeras Giuseppe Conte penktadienį sutiko, kad ES turėtų steigti Afrikoje prieglobsčio suteikimo klausimus tvarkančius centrus, kad užkirstų kelia „mirties kelionėms“. Per judviejų susitikimą Paryžiuje E. Macronas ir G. Conte taip pat pareikalavo „iš esmės“ pakeisti ES prieglobsčio suteikimo taisykles, dėl kurių didžiausia našta tenka Bendrijos šalims, tapusioms vartais į Europą pagrindiniams migrantų srautams – ypač Italijai ir Graikijai.

