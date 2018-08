Laivas Katanijos uoste prisišvartavo pirmadienį, tačiau Italija atsisakė leisti jame esantiems migrantams išlipti, nes Europos Sąjunga (ES) neprisiėmė jokių įsipareigojimų dėl jų perkėlimo. Tačiau po susitarimo, kuris, padedant Katalikų Bažnyčiai, buvo pasiektas vėlų šeštadienio vakarą, Italijos vidaus reikalų ministras Matteo Salvini (Matėjas Salvinis) leido migrantams palikti „Diciotti“ – Italijos pakrančių apsaugos tarnybos laivą, kurio įgula juos išgelbėjo prieš maždaug 10 dienų. Laivui įplaukus į Katanijos uostą, jame buvo apie 180 migrantų, tačiau trečiadienį Roma išleido į krantą 27 nepilnamečius, neturinčius palydovų, o šeštadienį sveikatos apsaugos institucijų prašymu iš laivo buvo išleista 12 moterų ir vyrų. ES nepriklausanti Albanija pirmoji pasisiūlė priimti 20 migrantų. Migrantai laivą paliko praėjus kelioms valandoms po to, kai Sicilijos prokurorai pareiškė pradėję tyrimą dėl M. Salvini veiksmų, įskaitant „neteisėtą laisvės atėmimą, neteisėtą suėmimą ir piktnaudžiavimą“. Už migraciją atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos palankiai įvertino susitarimą ir pareiškė, jog tai buvo „įvairių šalių ir bendruomenių solidarumo“ rezultatas. „Tačiau mes negalime visada laukti tokio geranoriško solidarumo. Mums reikia struktūrinių priemonių“, – pažymėjo jis. Įspėjimas Italijai Konfrontacija dėl „Diciotti“ buvo paskutinis iš incidentų, susijusių su naująja Italijos populistine vyriausybe, kuri vis dažniau atsisako priimti laivus su migrantais, išgelbėtais prie Libijos krantų. Penktadienį Roma pagrasino nutraukti mokėjimus į ES biudžetą, jeigu Bendrija nesutiks priimti dalies migrantų, įstrigusių laive Katanijos uoste. Tačiau D. Avramopoulos įspėjo, jog nuolat užsipuldama Bendriją dėl jos politikos dėl migrantų Italija galiausiai „padarys sau meškos paslaugą“. „Manau, jūsų šalies politikai turi suprasti, kad esate ne vieni, kad Europa bando jums padėti. O kiekvienas, puolantis ES, daro sau meškos paslaugą“, – pareiškė Komisijos narys italų laikraščiui „La Repubblica“. „Komisija aiškiai tarė „ne“ grasinimams, jie yra nepriimtini. Visos vyriausybės privalo gerbti savo įsipareigojimus dėl narystės Europos Sąjungoje“, – pažymėjo D. Avramopoulos. Jis pabrėžė, jog būtina suformuoti aiškią politiką, kaip spręsti galimus būsimus incidentus, susijusius su jūroje išgelbėjamais migrantais. „Negalime judėti į priekį, turėdami tik laikinus sprendimus dėl kiekvieno laivo. Migracijos reiškinys pernakt neišnyks, todėl mums reikia šį klausimą spręsti kartu, kaip vienai Europos šeimai“, – pridūrė Komisijos narys. Migracija yra itin jautri tema Italijoje, į kurią nuo 2013 metų atvyko šimtai tūkstančių žmonių. Pagal ES taisykles žmonės turi prašyti prieglobsčio atvykimo šalyje, tačiau Roma pastaruoju metu ėmė stengtis neįsileisti laivų į savo uostus.

