Italija įveda privalomą kaukių dėvėjimą lauke

Iki šiol šalies mastu kaukės daugiausiai buvo privalomos uždarose patalpose, pavyzdžiui, parduotuvėse ir biuruose, taip pat viešajame transporte. Vyriausybė ketina griežtinti kontrolę, kaip laikomasi kaukių prievolės. Be to, pareigūnams nurodyta atkreipti dėmesį, kad žmonės nesibūriuotų.

Sveikatos ministras pabrėžė, kad infekcijų skaičius visoje šalyje auga. Nors padėtis kontroliuojama, tačiau pacientų skaičius ligoninėse per pastaruosius du mėnesius esą nuolat didėjo.

R. Speranza, be to, oficialiai paprašė parlamento iki 2021 metų sausio 31 dienos pratęsti ekstremalią padėtį. Dėl to turės balsuoti parlamentas. Ši priemonė vyriausybei suteikia ypatingų galių.