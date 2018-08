M. Salvini sekmadienį pareikalavo, kad migrantus priimtų kitos Europos šalys po to, kai jo kolega iš Maltos Michaelis Farrugia tvirtino, kad „vienintelis sprendimas“ migrantus išgelbėjusiam laivui „Diciotti“ yra prisišvartuoti Italijai priklausančioje Lampedūzos saloje. „Diciotti“ nuo Lampedūzos nuplaukė išgelbėjęs migrantus rugpjūčio 16 dieną. Italija paprašė Maltos priimti migrantus, bet Malta atsisakė teigdama, kad laivas nebuvo atsidūręs nelaimėje, o migrantai atsisakė Maltos pagalbos ir norėjo toliau keliauti į Italiją. Sekmadienį „Twitter“ paskelbtoje žinutėje M. Farrugia kaltino Italiją, kad ši migrantus Maltos vandenyse gelbėjo „tik todėl, kad jie neįplauktų į Italijos vandenis“.

