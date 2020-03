Italija drastiškai didina bausmes už karantino taisyklių nepaisymą

Jau prieš tai ministras pirmininkas Giuseppė Contė pagrasino ir didesnėmis – nuo 400 iki 3 000 eurų – baudomis. Iki šiol už prasižengimus gresia 206 eurų piniginė bauda, taip pat iki trijų mėnesių areštas.

G. Contės pristatytas dekretas numato, kad regionų vadovai kovoje su koronavirusu gali imtis savo priemonių.

Nuo karantino paskelbimo kovo 10-ąją Italijos policija patikrino daugiau kaip 2 mln. žmonių. Sulaukta per 100 000 pranešimų apie karantino taisyklių nesilaikymą, pranešė italų naujienų agentūra „Ansa“. Be kita ko, buvo kontroliuojami žmonės, mėginantys iš smarkiai Covid-19 epidemijos paveiktos šalies šiaurės išvykti į savo vilas ar pas šeimas pietuose. Tai yra draudžiama. Be to, sportininkai bėgioja arba žmonės lanko draugus. Tačiau Italijoje palikti namus leidžiama tik tam, kad žmogus nuvyktų į darbą, pas gydytoją arba apsipirkti.

Sars-CoV-2 sukėlėjas Italijoje patvirtintas daugiau kaip 69 000 žmonių, 6 820 mirė.

Italijos vyriausybė patvirtino iki 3 000 eurų baudas asmenims, pažeidusiems karantino reikalavimus, turinčius padėti pažaboti koronaviruso plitimą, antradienį pranešė šalies žiniasklaida.

„Kalbant apie nuobaudas pažeidėjams, įvedėme baudas – suma prasideda 400 eurų ir baigiasi 3 000 eurų“, – pareiškė premjeras Giuseppe Conte.

Pasak jo, baudos bus taikomos asmenis, nesilaikantiems įvestų griežtų judėjimo suvaržymo.

Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad didžiuojasi Italijos piliečių reakcija į kovos su koronavirusu priemonių įvedimą.

„Didžioji dauguma piliečių laikosi naujųjų taisyklių“, – sakė jis.

G. Conte taip pat pakomentavo Italijos žiniasklaidos pranešimus, kad suvaržymai Italijoje gali tęstis iki liepos 31 dienos.

„Ekstremali padėtis buvo įvesta iki liepos 31 dienos. Tai nereiškia, kad ir varžomosios priemonės bus pratęstos iki liepos 31 dienos“, – sakė premjeras ir pridūrė, kad Italijos tarnybos tikisi suvaržymus atšaukti daug anksčiau.

Italija šiuo metu yra antra pasaulyje po Kinijos pagal asmenų, kuriems yra patvirtinta koronaviruso infekcija COVID-19, bendrą skaičių. Šis susirgimas buvo diagnozuotas daugiau kaip 69 tūkst. žmonių (Kinijoje – daugiau kaip 81 000). Tačiau Italija pirmauja pasaulyje pagal šio susirgimo aukų skaičių: šalyje jau mirė mažiausiai 6 820 žmonių.

G. Conte praeitą sekmadienį paskelbė, kad kovojant su koronaviruso epidemija stabdomas visų įmonių, išskyrus gyvybiškai svarbius objektus, darbas. Anksčiau šalyje buvo nurodyta uždaryti visas parduotuves, išskyrus maisto prekių krautuves ir vaistines, sustabdyti visus pramoginius renginius. Planuojama, kad šios priemonės galios iki balandžio pradžios, bet vyriausybė galės nuspręsti jas pratęsti, jeigu krizė dar nebus suvaldyta.