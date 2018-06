„Kadangi viena narė nepateikia savo pozicijos dėl visų išvadų, šiuo metu dėl jokių išvadų nėra susitarta“, – sakė Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovas Prebenas Aamannas. Keli ES šaltiniai patvirtino, kad kovingasis Italijos naujasis premjeras Giuseppe Conte blokuoja išvadas, vystantis ginčui dėl migracijos, kaip grasino padaryti prasidedant viršūnių susitikimui.

