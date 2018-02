Katinų dvikovos nuotrauką savo paskyroje tviteryje įkėlė ITV televizijos žurnalistas Nickas Dixtonas, informuoja lenta.ru.

Dvikovą laimėjo Palmerstonas. Žurnalistas įamžino per peštynes nukritusį Larry‘o antkaklį su Britanijos vėliava. Nuotrauka pasidalino jau daugiau nei 7 tūkst. skaitytojų.

Drama at Downing Street this morning - Larry the cat has a face off with Palmerston from the Foreign Office. Fur and collar ripped off in the cat fight. @GMB pic.twitter.com/xGWUwZwlmO

— Nick Dixon (@NickDixonITV) February 16, 2018