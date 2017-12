Švenčių laikotarpiu tokią kankynę išgyvenančią šeimą – keturis suaugusiuosius ir keturis vaikus nuo dvejų iki 11 metų amžiaus – užjaučia daugelis tailandiečių.

Šeima iš Tailando bando išvykti nuo spalio pabaigos. Bet ji neturi vizų tolesnei kelionei, atsisako grįžti į Zimbabvę ir, pasibaigus Tailando vizų galiojimui, nebeįleidžiama atgal į šią karalystę.

Jų padėtis į viešumą iškilo vienam socialinio tinklo „Facebook“ vartotojui Tailande paskelbus nuotrauką, kurioje matyti, kaip jis vienam iš vaikų teikia Kalėdų dovaną.

Feisbuko žinutė, kurioje buvo paaiškinta šeimos padėtis, išplito ir sukėlė klausimų, kaip žmonės gali taip ilgai gyventi oro uoste.

Greit pasipylė palyginimai su 2004 metų filmų „Terminalas“ (The Terminal), kuriame Tomo Hankso vaidinamas veikėjas, žlugus jo šalies vyriausybei ir nustojus galioti jo dokumentams, įstringa Niujorko oro uoste.

Zimbabwe family stuck in Bangkok airport for two months https://t.co/XgbyfMdlSy pic.twitter.com/8B62gGDxDF

— The Straits Times (@STcom) December 28, 2017