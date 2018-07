Nepaisant didelio lietaus naktį sąlygos urve smarkiai nepakito, vandens lygis kol kas beveik nepakilo. Gelbėtojai skuba pasinaudoti šiomis sąlygomis ir ištraukti likusius berniukus.

Tikimasi visus likusius vaikus ir trenerį ištraukti per šią gelbėjimo operaciją.

Sekmadienį buvo išvaduoti pirmieji 4 berniukai. Tada gelbėtojai, išnaudoję deguonies atsargas, buvo priversti operaciją nutraukti. Pirmadienį gelbėjimo darbai buvo atnaujinti, išgelbėti dar dar 4 vaikai.

BBC praneša, kad urve šiuo metu yra ne tik berniukai ir treneris. Kartu su jais urve naktį praleido trys Tailando karinio jūrų laivyno „ruoniai“, kurie mokė berniukus naudotis nardymo įranga ir medikas.

„Tikimės, kad, jei nebus neįprastų sąlygų... keturi berniukai, treneris, gydytojas ir trys kariuomenės narai, kurie buvo su berniukais nuo pirmos dienos, šiandien išeis (iš urvo)", – sakė gelbėjimo operacijos vadas Narongsakas Osatanakornas.

Pirmoji gelbėjimo operacija truko 11 valandų. Vakarykštė gelbėjimo operacija užtruko 9 valandas.

Urve įstrigę komandos nariai po žeme bus praleidę jau 17 dienų. Dėl smukusio deguonies lygio urve sąlygos pasidarė labai sudėtingos, gelbėtojai nebegalėjo ilgiau laukti, buvo suorganizuota gelbėjimo operacija.

Išgelbėti aštuoni berniukai paguldyti į Chiang Rai miestelio ligoninę, tačiau jaučiasi gerai. vienam berniukui nustatytas plaučių uždegimas, kitam – sulėtėjęs širdies ritmas, tačiau abu vaikai sparčiai taisosi, rimtos grėsmės jų sveikatai nėra.

Šiuo metu visas aštuonetas yra izoliuotas karantine.

CNN praneša, kad Tailando link artėja stipri musoninė liūtis. Gelbėtojai lenktyniauja su laiku, kad spėtų ištraukti likusius žmones iki liūties pradžios, nes tai smarkiai apsunkintų gelbėjimo sąlygas.

Liūtis jau užfiksuota šiauriniame Tailando regione, kuriame ir yra urvas su įstrigusiais berniukais:

Monsoon rain is now coming down hard in Mae Sai — and shows no sign of letting up. The return of the rains will put extra pressure on today’s rescue efforts, as divers battle to retrieve the remaining kids before flood waters rise @cnni pic.twitter.com/JgjE5VTp0a — Steve George (@steve0george) July 10, 2018

Pastarąsias keletą dienų regione vyravo neįprastai sausas šiam metų laikui oras. Mažesnis lietaus kiekis ir intensyvios vandens pumpavimo pastangos leido nusausinti dalį urvo, tačiau musoninė liūtis galėtų vėl jį užpildyti.

Likę futbolo komandos nariai vakar sužaidė pirmąsias rungtynes nuo savo bendraklubių dingimo.

Members of the Moo Pa soccer club played their first game yesterday since the cave saga began. The coach used his post game interview to call for an end to discrimination against undocumented kids in Thailand. “This is where they are equal [on the soccer field].” #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/0YcEGtVQvY— Timothy McLaughlin (@TMclaughlin3) July 10, 2018