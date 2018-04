Kim Jong Uną penktadienį prie demarkacinės linijos pasitiko Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae Inas. Svečio garbei buvo ištiestas raudonas kilimas. Abiem prezidentams mergaitė ir berniukas, gyvenantys kaime demilitarizuotoje zonoje, įteikė gėlių, informuoja agentūra „Reuters“.

Kim Jong Unas ir Moon Jae Inas šypsojosi ir spaudė vienam kitam ranką. Atsakant į atitinkamą Kim Jong Uno gestą, abiejų šalių vadovai, laikydamiesi už rankų, perėjo sieną į Šiaurę. Čia jie žengė kelis žingsnius ir tada vėl sugrįžo į pietinę pusiasalio dalį. Po trumpo pirmojo pokalbio už uždarų durų vėliau turėtų prasidėti oficialus susitikimas.

„Džiaugiuosi su jumis susitikęs“, – besišypsantis Moon Jae-inas pareiškė Kim Jong Unui, kai jo svečias peržengė betoninius blokus ir tapo pirmuoju Šiaurės Korėjos lyderiu, įžengusiu į Pietų Korėją nuo Korėjos karo pabaigos paliaubomis prieš 65 metus.

Nice detail of the pleasantries exchanged as the leaders met at the MDL earlier (source: Inter-Korean Summit Press Corps) #InterKoreanSummit pic.twitter.com/wC9tPto4j9

— Michael Greenfield (@SkyGreenfield) April 27, 2018

Kim Yong Uno kvietimu abu lyderiai, susikibę rankomis, taip pat trumpam įžengė į Šiaurės Korėjos teritoriją, o vėliau nuėjo į Taikos rūmų pastatą Panmundžomo paliaubų kaimelio pietinėje pusėje. Ten vyks abiejų šalių viršūnių susitikimas - trečiasis toks renginys nuo kovos veiksmų pabaigos 1953 metais.

Susitikimui prasidėjus Kim Jong Unas sakė Moon Jae-inui, kad jį „užplūdo emocijos“.

„Atėjau čia pasiryžęs pasiųsti starto signalą prie naujos istorijos slenksčio“, – sakė Šiaurės Korėjos lyderis ir pažadėjo, kad jo „nusiteikimas bus atviras, rimtas ir sąžiningas“.

Pietų Korėjos garbės sargyba svečią iš Šiaurės pasitiko vilkėdama istorines uniformas ir skambant tradicinei muzikai. Numatyta ir simbolinė ceremonija, per kurią Moon Jae Inas ir Kim JongUnas Panmundžomo pasienio vietovėje kartu pasodins medį. Pasibaigus pokalbiams planuojamas bendras pareiškimas.

„Dabar prasideda nauja era: taikos laikas“, - įrašė Kim Jong Unas svečių knygoje. Kartu jis sakė: „Mes galime pasiekti reikšmingą susitarimą, tačiau svarbu, kad jis būtų įgyvendintas. Jei ne, mes nuvilsime savo tautas“. Svečias sakė, jog tikisi „atvirų diskusijų“ ir viliasi „gerų rezultatų“.

Moon Jae Inas pareiškė viltį, kad dar penktadienį gali pavykti pasiekti susitarimą, kuris išpildys žmonių taikos viltis. Jis pasveikino „drąsų“ Kim Jong-uno sprendimą atvykti į Pietų Korėją pirmojo viršūnių susitikimo. Jis paragino Panmundžome priimti „drąsius“ sprendimus.

Atėjus pietų metui, Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas įsėdo į oficialų savo limuziną ir pervažiavo sieną, kad patektų į gimtąją šalį. Jam važiuojant, šalia automobilio bėgo 12 apsaugininkų. Šis įspūdingas vaizdelis, žinoma, buvo užfiksuotas vaizdo kamerų.

Kim Jong Un is going back to North Korea for lunch, complete with a platoon of body guards in suits running beside his Merc pic.twitter.com/oe3rmlzSgK

— Anna Fifield (@annafifield) April 27, 2018

Tai yra pirmasis Korėjų viršūnių susitikimas per 10 metų. Be to, tai pirmas kartas apskritai po Korėjos karo pabaigos, kai Šiaurės Korėjos vadovas atvyko į pietinę dalį.

Seulo duomenimis, susitikime bus kalbama apie denukliarizaciją bei ilgalaikės taikos užtikrinimą. Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra KCNA pranešė, kad Kim Jong-unas kalbėsis visomis temomis, kurios prisidės prie abiejų Korėjų santykių gerinimo bei taikos, gerovės ir Korėjos pusiasalio suvienijimo.

Anot ekspertų, susivienijimas nebus svarbiausia tema. Šiaurės Korėja pastaruoju metu paskelbė stabdanti savo branduolinę ir raketų programas ir taip sužadino įtampos sušvelnėjimo pusiasalyje viltis

Gegužės pabaigoje arba birželio pradžioje planuojamas ir Kim Jong-uno susitikimas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Viena pagrindinių šių derybų temų bus Šiaurės Korėjos branduolinio arsenalo klausimas. Moon Jae-inas išreiškė viltį, jog jiedu pasieks „drąsų susitarimą, kad galėtume įteikti didelę dovaną visai korėjiečių tautai ir taikos norintiems žmonėms“.

Kim Jong Uną lydėjo jo sesuo ir svarbi patarėja Kim Yo Jong, taip pat Šiaurės Korėjos ryšių su Seulu vadovas. Moon Jae-inas atvyko su savo žvalgybos ir administracijos vadovais.

Jaunesniajai Kim Jong Uno seseriai atiteko garbinga vieta prie derybų stalo ir tai tik dar labiau sustiprino oficialųjį jos, kaip artimiausios Kim Jong Uno patikėtinės, o galbūt ir antro pagal svarbą asmens vadovaujančiųjų režimui hierarchijoje, vaidmenį.

Į, kaip manoma, 30 metų turinčią Kim Yo Jong dėmesys, kaip į reikšmingą asmenį, nukrypo, kai ji tapo pirmąja Šiaurės Korėjai vadovaujančios šeimos nare, apsilankiusia kaimyninėje Pietų Korėjoje – taip nutiko šių metų vasario pradžioje per Pjongčange vykusias žiemos olimpines žaidynes.

Vakarienėje dalyvaus ir Kim Jong Uno žmona Ri Sol Ju, patvirtino Pietų Korėjos prezidentas.

Moon Jae-inas, Kim Jong Unas, Kim Yo Jong Reuters / Scanpix

Šis susitikimas – iki šiol aukščiausio lygio renginys per diplomatinį procesą dėl Šiaurės Korėjos branduolinės ginkluotės. Jis turėtų uždegti žalią šviesą nekantriai laukiamam Kim Jong Uno susitikimui su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra KCNA nuodė, kad Kim Jong Unas „atvira širdimi aptars... visus klausimus, kylančius siekiant pagerinti abiejų Korėjų santykius ir pasiekti taiką, klestėjimą bei Korėjos pusiasalio suvienijimą“.

Tačiau ji niekaip nepaminėjo denuklearizacijos, o kai visą pasaulį apskriejo abiejų lyderių rankų paspaudimo nuotraukos, Šiaurės Korėjos valstybinė televizija rodė tik įprastą ekrano užsklandą.

Praeitais metais Pchenjanas įvykdė šeštąjį ir iki šiol galingiausią savo branduolinį bandymą, taip pat paleido tarpžemyninių balistinių raketų, pajėgių pasiekti JAV žemyninę dalį.

Kim Jong-un’s message in the guestbook: “From now starts the new history. Here at the start of the era and history of peace” #InterKoreanSummit pic.twitter.com/IlmBqKdvYi

— Michael Greenfield (@SkyGreenfield) April 27, 2018

Dėl šių veiksmų smarkiai padidėjo įtampa, o Kim Jong Unas ir D. Trumpas ne kartą apsikeitė asmeniniais įžeidimais ir grasinimais imtis karo veiksmų.

Vis tik Moon Jae-inas pasinaudojo savo šalies surengtomis Pjongčango olimpinėmis žaidynėmis, kad užmegztų dialogą su Pchenjano režimu ir sakė, kad jo susitikimas su Kim Jong Unu bus įžanga Šiaurės Korėjos ir JAV lyderių susitikimui.

Baltieji rūmai savo ruožtu išreiškė viltį, kad per šį viršūnių susitikimą „bus pasiekta pažanga dėl viso Korėjos pusiasalio taikios ir klestinčios ateities“.

D. Trumpas reikalavo, kad Šiaurės Korėja atsisakytų savo strateginės ginkluotės. Vašingtonas spaudžia, kad visas Pchenjano branduolinis arsenalas būtų likviduotas patikrinamu ir negrįžtamu būdu.

Tačiau Seulas ketvirtadienį tokių didelių lūkesčių nekėlė ir sakė, kad Šiaurės pasiekta branduolinės ir raketų programos technologinė pažanga reiškė, kad bet koks susitarimas turės būti „fundamentaliai kitokio pobūdžio negu 10-o dešimtmečio ir šio amžiaus pradžios denuklearizacijos sutartys“.

„Būtent dėl to šis viršūnių susitikimas daug sudėtingesnis“, – žurnalistams sakė Pietų Korėjos prezidentūros sekretorius Im Jong-seokas.