Pagaliau atėjus Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos metui, blokas ima daugiau dėmesio skirti artėjančioms deryboms dėl santykių su jį paliekančia nare ateities.

Diplomatai, likusių 27 ES šalių atstovai Europos Parlamente ir Europos Komisijos pareigūnai pastarąsias kelias savaites praleido rengdami Briuselio derybinę poziciją, apibrėždami prioritetus ir taktiką, kuria turėtų vadovautis Europos Sąjunga.

LIVE Leave Means Leave #Brexit Party at Parliament Square in #London as the United Kingdom officially leaves the European Union 💥🇬🇧💥🇬🇧💥🇬🇧💥🇬🇧💥🇬🇧#Radio #BrexitDay #UK https://t.co/20tg09GERL