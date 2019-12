Per istorinius balsavimus demokratų dominuojamuose Atstovų Rūmuose balsai pasiskirstė pagal partinę liniją. Pirmiausiai 230 balsais prieš 197, vienam įstatymų leidėjui susilaikius, buvo nubalsuota, kad 45-asis JAV prezidentas piktnaudžiavo valdžia, siekdamas, kad užsienio vyriausybė imtųsi tyrimo, nukreipto prieš D. Trumpo politinį varžovą, galintį susigrumti su juo per 2020 metais vyksiančius rinkimus. Po to Atstovų rūmai 229 balsais prieš 198, vienam įstatymų leidėjui susilaikius, pritarė antrajam kaltinimui – kad prezidentas trukdė Kongresui tirti jo veiksmus.

Dabar apkaltos straipsniai, politikoje tolygūs kaltinimams teisme, bus perduoti Senatui, nagrinėsiančiam D. Trumpo bylą. Jeigu, kaip daugelis prognozuoja, respublikonų dominuojamas Senatas prezidentą išteisins, jis išliks savo poste, bet į artėjančius rinkimus žengs tvyrant apkaltos šešėliui.

„Prezidentui įvykdyta apkalta“, – po balsavimo paskelbė Atstovų Rūmų pirmininkės Nansy Pelosi.

Ji pridūrė, kad tai yra „didi diena Jungtinių Valstijų konstitucijai, bet liūdna – Amerikai, nes prezidento beatodairiški veiksmai privertė mus paskelbti apkaltos straipsnius”.

D. Trumpas tapo trečiuoju Baltųjų rūmų šeimininku per JAV istoriją, kuriam buvo įvykdyta apkalta.

Prezidentas, visą trečiadienį liejęs įtūžį „Twitter“ žinutėmis, sužinojęs apie balsavimo rezultatus per vieną kampanijos renginį Mičigano valstijoje iškėlė kumštį, gyrėsi Respublikonų partijos „milžinišku palaikymu“ ir pridūrė: „Beje, nesijaučia, kad man būtų įvykdyta apkalta.”

„Neturintys kito pasirinkimo“

Demokratai sakė neturintys kito pasirinkimo, tik oficialiai apkaltinti 73 metų respublikoną valstybės vadovą. Apkalta paliks neišdildomą dėmę D. Trumpo tarnybos istorijoje, bet taip pat veikiausiai dar labiau paskatins JAV politinį susiskaldymą.

„Pavojus iškilęs pačiai Amerikos idėjai“, – prieš balsavimą sakė Atstovų Rūmų žvalgybos komiteto pirmininkas Adamas Schiffas, vadovavęs apkaltos tyrimui.

Atstovų Rūmų balsavimas įvyko praėjus keturiems mėnesiams po to, kai pranešėjas, kurio vardas nebuvo atskleistas, pateikė skandalingos informacijos, jog D. Trumpas spaudė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį imtis tyrimų prieš jo politinį varžovą – buvusį viceprezidentą demokratą Joe Bideną, kaip spaudimo svertą naudodamas karinės pagalbos šiai šaliai įšaldymą ir kliūtis diplomatiniam dialogui.

Po 10 valandų trukusių debatų maratono įstatymų leidėjai taip pat pritarė antrajam kaltinimui, kad D. Trumpas trukdė Kongresui tirti prezidento ryšius su Ukraina.

Kai Atstovų Rūmų nariai balsavo dėl jo apkaltos, D. Trumpas tūkstančiams savo entuziastingų šalininkų per mitingą Mičigane burnojo prieš „radikaliąją kairę“, anot jo, „graužiamą neapykantos“.

„Demokratai skelbia savo gilią neapykantą ir panieką Amerikos rinkėjui“, – pareiškė D. Trumpas, aidint susirinkusiųjų šūksniams ir švilpimui.

„Jie stengėsi surengti man apkaltą nuo pat pirmosios dienos. Jie stengėsi surengti man apkaltą dar prieš man kandidatuojant“, - kalbėjo jis.

„Dar ketveri metai!“ – skandavo minia.

Nors vykstant apkaltos tyrimui 17 pareigūnų paliudijo, kad D. Trumpas naudojosi savo tarnybine padėtimi dėl politinės naudos, prezidentas toliau tvirtino esąs nekaltas, smerkė „mėginimą įvykdyti perversmą“ ir „puolimą prieš Ameriką“.

„Grėsmė nacionaliniam saugumui“

Baltųjų rūmų atstovė Stephanie Grisham smerkė balsavimą Atstovų Rūmuose kaip „vieną gėdingiausių politinių epizodų per mūsų valstybės istoriją“ ir sakė, kad D. Trumpas „pasiruošęs tolesniems žingsniams ir yra įsitikinęs būsiąs visiškai išteisintas“.

Nė vienas iš dviejų anksčiau apkaltos sulaukusių prezidentų – Andrew Johnsonas (Endrius Džonsonas) 1868-asiais ir Billas Clintonas 1998-aisiais – nebuvo pripažinti kaltais Senato; jie abu išliko savo postuose.

Tuo tarpu Richardas Nixonas 1974 metais pats atsistatydino, kad išvengtų beveik neabejotinos apkaltos dėl Votergeito („Watergate“) skandalo.

JAV Atstovų Rūmai trečiadienio vakarą nubalsavo už apkaltą prezidentui Donaldui Trumpui AFP / Scanpix

Nors ir suvokė didelę tikimybę, kad D. Trumpas bus išteisintas Senato, demokratai sakė, kad pribloškiantys įrodymai privertė Atstovų Rūmus imtis veiksmų.

„Tragiška, kad prezidento beatodairiški veiksmai padarė apkaltą būtiną. Jis nepaliko mums jokio pasirinkimo“, – sakė N. Pelosi.

„Faktas, kad šis prezidentas yra išliekanti grėsmė mūsų nacionaliniam saugumui ir mūsų rinkimų principingumui“, – kalbėjo ji.

Trečiadienį abiejų stovyklų įstatymų leidėjai rėžė dramatiškas ir dažnai piktas kalbas, neretai gvildendami konstitucinės teisės ypatumus ir cituodavo itin gerbiamus valstybės kūrėjus Benjaminą Frankliną arba Alexander'ą Hamiltoną. Tuo metu prie Kongreso susirinkę demonstrantai reikalavo apkaltos.

Respublikonai tvirtino, kad su D. Trumpu buvo elgiamasi netgi nesąžiningiau negu su menamomis „raganomis“, nuteistomis per liūdnai pagarsėjusį XVII a. Seilemo procesą, ar netgi su Jėzumi Kristumi.

„Pontijus Pilotas suteikė Jėzui galimybę stoti prieš savo kaltintojus. Per tą apsimestinį teismą Pontijus Pilotas suteikė Jėzui daugiau teisių negu demokratai suteikė šiam prezidentui ir šiam procesui“, - pareiškė Džordžijos respublikonas Barry Loudermilkas (Baris Laudermilkas).

„Rinkėjai niekada neužmirš, kad demokratai privedė prie apkaltos prezidentui, nes jie jo nemėgsta – ir nemėgsta mūsų“, – kaltino respublikonas Mattas Gaetzas.

Pasiruošimai procesui Senate

Abi stovyklos jau anksčiau pradėjo ruoštis kovai per nagrinėjimą Senate, kur respublikonų daugumos lyderis Mitchas McConnellas turi privilegiją nustatyti taisykles ir jau tarėsi šiuo klausimu su D. Trumpo komanda.

Gali būti, kad šis procesas truks tik dvi savaites, o prezidento išteisinimas apkaltą gali paversti D. Trumpo politiniu laimėjimu prieš 2020 metų lapkritį vyksiančius rinkimus.

Po trečiadienį įvykusio balsavimo demokratai paskelbė, kad M. McConnellas turės organizuoti keturių dabartinių ir buvusių Baltųjų rūmų padėjėjų, tiesiogiai susipažinusių su D. Trumpo ir Ukrainos ryšiais, liudijimus. Šiems asmenims prezidentas neleido duoti parodymų Atstovų Rūmuose.

„Dabar kyla klausimas, ar senatorius McConnellas leis sąžiningą teismą Senate, ar daugumos lyderis leis įvykti teismui, kuriame pasitelkiami liudytojai, parodymai ir dokumentai“, – kalbėjo A. Schiffas.

N. Pelosi užsiminė, kad Atstovų Rūmų lyderiai gali atidėti apkaltos straipsnių perdavimą Senatui, kad paspaustų M. McConnellą liudytojų klausimu.

„Iki šiol nematėme nieko, kas mums atrodytų sąžininga, – žurnalistams sakė ji. – Spręsime, kokia bus dinamika.“

„Tačiau šiuo metu apkalta prezidentui yra įvykdyta“, – pabrėžė Atstovų Rūmų vadovė.