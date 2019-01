Istorinis balsavimas: „Brexit“ susitarimas atmestas, balsuos dėl nepasitikėjimo May

Didele balsų persvara (432 prieš, 202 už) "Brexit" susitarimas buvo atmestas.

Dėl šio žingsnio Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES procesas atsidūrė nežinioje.

Po fiasko pasibaigusio balsavimo Didžiosios Britanijos parlamentas trečiadienį balsuos dėl nepasitikėjimo premjere Theresa May, britų įstatymų leidėjams nepritarus jos pasiektam „Brexit“ susitarimui su Briuseliu.

Pagrindinės opozicinės Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas inicijavo balsavimą dėl nepasitikėjimo pareiškęs, kad Th. May vyriausybė patyrė „katastrofinį“ pralaimėjimą.

Balsavimas turėjo įvykti dar pernai gruodį, tačiau neabejodama patirti triuškinantį pralaimėjimą Th. May nukėlė balsavimą sausio 15-ai dienai.

Po Bendruomenių Rūmų balsavimo Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas paragino Britanijos lyderius iš naujo apgalvoti savo „Brexit“ strategiją. Jo pareiškimą galima suprasti kaip raginimą Londonui apsvarstyti galimybę atsisakyti išstojimo iš bloko.

„Jeigu susitarimas neįmanomas ir niekas nenori jokios sutarties, tuomet kas pagaliau turės drąsos pasakyti, koks yra vienintelis teigiamas sprendinys?“ – sakoma D. Tusko „Twitter“ žinutėje.

May: Britanijos parlamentas turi „pareigą išpildyti“ referendumą dėl „Brexit“

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May (Tereza Mai) antradienį paragino Bendruomenių Rūmų narius balsuoti už „Brexit“ sutartį, kurią jos vyriausybė suderino su Europos Sąjunga, ir paragino juos įgyvendinti 2016 metų referendumo rezultatus.

„Esu įsitikinusi, kad turime pareigą išpildyti Britanijos žmonių demokratinį sprendimą“, – pareiškė premjerė ir perspėjo parlamento nariu, kad ES nepasiūlys jokios „alternatyvios sutarties“.

„Kiekvieno iš mūsų atsakomybė šią akimirką yra didžiulė, nes tai yra istorinis sprendimas, sukursiantis mūsų šalies ateitį ištisoms kartoms“, – sakė Th. May.

Ji perspėjo, kad antras referendumas dėl Britanijos narystės ES lemtų „tolesnį susiskaldymą“ ir atmetė kitų rinkimų galimybę, nes jie, pasak premjerės, tik padidintų neužtikrintumą.

„Tai yra pats svarbiausias balsavimas, kokiame tik dalyvausime per savo politines karjeras, – kalbėjo Th. May. – Po visų debatų, visų nesutarimų, visų susiskaldymų dabar atėjo laikas mums visiems, čia esantiems, priimti sprendimą.“

Britų premjerė taip pat sakė, kad susitarime turės likti daug kritikos sulaukianti nuostata išlaikyti atvirą sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, vadinamoji apsidraudžiamoji priemonė (backstop).

„Mums reikia draudimo poliso, kad garantuotume, jog nebus realios sienos“, – sakė Th. May.

Išankstinės prognozės skelbia, kad Th. May greičiausiai nepavyko įtikinti pakankamai savo pačios partijos narių ir Šiaurės Airijos junionistų (DUP) atstovų, ir jos susitarimo variantas veikiausiai bus atmestas.

Theresai May būtina užsitikrinti visų savo partijos narių paramą ir įtikinti už susitarimą balsuoti DUP. Tačiau apie 100 konservatorių ir DUP pareiškė, kad nuostata, paliekanti Šiaurės Airiją bent laikinai pavaldžią ES muitų sąjungai yra nepriimtina.

Kas laukia Th. May patyrus pralaimėjimą, tvirtai pasakyti negali nei britų politikai, nei politikos apžvalgininkai.

Pralaimėjusi jau anksčiau šį mėnesį vykusį balsavimą, Theresa May yra teisiškai įpareigota per 3 dienas parlamentui pristatyti kitą susitarimo versiją, tačiau visiškai neaišku, kokius pakeitimus Th. May galėtų padaryti norėdama patobulinti savo susitarimą. Juo labiau, kad Europos Sąjungos atstovai ne kartą minėjo, kad keisti susitarimo ar daryti reikšmingų nuolaidų neketinama.

3 dienų greičiausiai nepakaktų išsiderėti esminių skirtumų, todėl sunku įsivaizduoti, kaip balsavimas penktadienį galėtų duoti kitokį rezultatą.

Pagal dabar galiojančias taisykles, Jungtinė Karalystė bet kokiu atveju palieka ES kovo 29 dieną, nebent su ES pavyktų sutarti dėl šio termino nukėlimo. Tačiau ES jau anksčiau pabrėžė, kad terminas galėtų būti nukeltas tik reikšmingų aplinkybių dėka, t.y. britų vyriausybės griūties ir naujų parlamento rinkimų atveju, arba naujo referendumo dėl išstojimo paskelbimo.

Theresa May ne kartą minėjo, kad parlamentarams atmetus jos susitarimą, kuris, jos pareiškimu yra vienintelis įmanomas, smarkiai išaugtų „Brexit“ nukėlimo, arba net visiško atsisakymo galimybė, o tai, pasak premjerės, būtų neatleistina demokratiškai išreikštos valios išdavystė.

Taip pat didėja galimybė, kad dėl chaotiškos situacijos britų vyriausybėje nepavyks pasiekti jokio susitarimo ir JK iškris iš ES numatytą dieną be jokios sutarties ir automatiškai taps trečiąja šalimi, kas sukeltų virtinę chaotiško išstojimo padarinių.

Opozicijos lyderis Jeremy Corbynas taip pat ne kartą grasino, kad Th. May patyrus pralaimėjimą leiboristai inicijuotų balsavimą dėl nepasitikėjimo vyriausybe, tačiau abejotina, ar balsavimą prieš savo pačių premjerę paremtų konservatoriai, o be dalies jų paramos Th. May nuversta nebūtų.

Kai kurie parlamentarai kalba apie antro referendumo galimybę, tačiau tiek torių, tiek leiboristų partijų vadovybė atmetė tokias kalbas.

Mūšyje dėl „Brexit“ 650 narių turinčiuose Bendruomenių Rūmuose galima išskirti kelias pagrindines stovyklas:

UŽ

Vyriausybė

Visi vyriausybės nariai privalo palaikyti vyriausybės politiką arba turi atsistatydinti. Garethas Johnsonas pirmadienį paliko jaunesniojo ministro postą, tačiau daugiau paskutinės minutės atstatydinimų nebuvo. Įtakingiausi „Brexit“ šalininkai kabinete, tokie kaip Michaelas Gove'as ir Liamas Foxas, šiuo metu palaiko susitarimą.

Th. May lojalūs parlamentarai

Eiliniai Konservatorių partijos parlamentarai, tvirtai palaikantys vyriausybę ir patenkinti parengtu susitarimu. Vis dėlto jų nėra daug.

Nuomonę pakeitę konservatoriai

Artėjant laikui galutinai apsispręsti, savo nuomonę pakeitė grupė torių. Pastarosiomis dienomis prieš šios stovyklos prisijungė ir George'as Freemanas – buvęs Th. May politikos vadovas.

„Užbaikime tai“

Konservatorių parlamentarai, kurie turi tam tikrų abejonių, bet nori, kad susitarimas būtų patvirtintas, nes mano, jog tai geriausias iš blogų variantų. Th. May viliasi, kad paskutinėmis valandomis iki balsavimo prie šios stovyklos prisijungs daugiau narių.

PRIEŠ

Užkietėję „Brexit“ šalininkai konservatoriai

Šiai stovyklai, vadovaujamai parlamentaro Jacobo Reeso-Moggo, priklauso ir buvęs užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas, taip pat buvę „Brexit“ sekretoriai Davidas Davisas ir Dominicas Raabas, manantys, kad Th. May parengtas susitarimas, užuot garantavęs Britanijai nepriklausomybę, pavers ją „vasaline valstybe“.

Parlamento konservatorių Europos tyrimų grupė, kurios pirmininkas yra J. Reesas-Moggas, gruodį inicijavo balsavimą dėl nepasitikėjimo Th. May, tačiau premjerė laimėjo ir užsitikrino vadovavimą partijai dar 12 mėnesių.

Leiboristų partija

Dauguma leiboristų parlamentarų yra proeuropinių pažiūrų ir laikysis partinės linijos.

Partijos lyderis Jeremy Corbynas nori, kad susitarimas būtų atmestas. Tada jis planuoja inicijuoti balsavimą dėl nepasitikėjimo ministre pirmininke ir priversti ją skelbti pirmalaikius rinkimus. Tokiu atveju per rinkimų kampaniją jis pasisakytų už tai, kad „Brexit“ būtų įgyvendintas, tačiau parengus naują susitarimą su ES.

Jei toks planas žlugtų, partija pasirengusi palaikyti idėją organizuoti antrą referendumą dėl „Brexit“.

Tarp parlamentarų, palaikančių kampaniją už antro „Brexit“ plebiscito organizavimą viliantis, kad tai leis išvengti pasitraukimo iš ES, dauguma yra eiliniai Leiboristų partijos nariai.

Kitos opozicinės partijos

35 škotų nacionalistai, 11 proeuropietiškų liberalų demokratų, keturi valų nacionalistai ir vienintelis žaliųjų atstovas palaiko Europos Sąjungą ir yra nusistatę prieš konservatorius.

Demokratinė junionistų partija (DUP)

Th. May pasikliauja 10 DUP įstatymų leidėjų, kurie savo balsais užtikrina jai daugumą parlamente. Vis dėlto jie griežtai nepritaria premjerės išsiderėtam susitarimui, nepaisydami pastangų nuraminti juos dėl Airijos sienos dilemos.

Užkietėję „Brexit“ priešininkai konservatoriai

Dalis proeuropietiškai nusiteikusių parlamento narių iš Konservatorių partijos, palaikantys kampaniją už dar vieną referendumą dėl Britanijos narystės ES. Jiems vadovauja buvęs generalinis atornėjus Dominicas Grieve'as.

NEAPSISPRENDĘ

Už „Brexit“ balsavę leboristai

Jeigu Th. May pavyks juos įtikinti palaikyti susitarimą, tai gali būti geriausia galimybė premjerei laimėti balsavimą. Vyriausybės vadovė praėjusią savaitę susitiko su kai kuriais Leiboristų partijos pragmatikais, ir yra požymių, kad jie galėjo būti įtikinti.

Išstojimo be sutarties dilema

Konservatorių ir leiboristų parlamentarai, kurie nepritaria siūlomam susitarimui, bet nuogąstauja, kad kitu atveju šalis paliks Bendriją nepasiekusi jokios sutarties. Kyla klausimas, ar jie pasiduos savo baimei.