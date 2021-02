Istorinė žiema Teksase: gyventojai dalijasi apokaliptiniais vaizdais

Dalase, kur vasario mėnesį oro temperatūra paprastai pakyla iki 15 °C, Thomas Blackas socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauka, kurioje užfiksuotas varvekliais apšalęs ventiliatorius daugiabučio koridoriuje, praneša eu.usatoday.com.

This is how cold it is at my Apartment.

As a Texan, yes, I'm certainly not built for this. I don't even care. pic.twitter.com/FMt8imglJp

— 𝐓𝐇𝐎𝐌𝐀𝐒 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 ☩ (@ThomasBlackGG) February 16, 2021

T. Blackas „apokaliptinę sceną“ išvydo anksti pirmadienį ryte.

Šaltame koridoriuje trūko vamzdis, ir išbėgęs vanduo užšalo ant ventiliatoriaus. Pastarosiomis dienomis Dalaso gyventojas regėjo dar siurrealistiškesnių vaizdų: ledu padengtas baseinas, apšalę koridoriai ir iš pastatų besiliejantis vanduo.

Winter Apocalypse Vibes pic.twitter.com/gFNdbOP9WK — 𝐓𝐇𝐎𝐌𝐀𝐒 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 ☩ (@ThomasBlackGG) February 16, 2021

Theres a constant alarm going off right now. Idk what it means. pic.twitter.com/KJzb6EiYso — 𝐓𝐇𝐎𝐌𝐀𝐒 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 ☩ (@ThomasBlackGG) February 17, 2021

„Visur trūkinėja vamzdžiai“, – teigė T. Blackas, kurio bute dingo vanduo, bet elektros tiekimas nesutriko.

Baby when I tell you texas ain’t built for this weather I mean it. pic.twitter.com/307gmzx8aG — Luther Vandross JR. (@SirMarcusJ_) February 17, 2021

Serious amount of water at the IMT at the Domain apartments in north Austin. Residents tell KXAN they've been waiting outside since before 9 p.m. because of the issue. pic.twitter.com/9nHPEncNGE — KXAN News (@KXAN_News) February 17, 2021

People in Austin waiting in the cold to get groceries at H-E-B... pic.twitter.com/LITZ69LIKp — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) February 17, 2021



„Teksaso gyventojai tiesiog nepratę prie tokių dalykų, todėl akivaizdu, kad kils panika, kaip buvo COVID-19 pandemijos pradžioje, – „Yahoo News“ sakė T. Blackas. – Jeigu dabar užeisite į maisto prekių parduotuvę, pamatysite tuščią mėsos skyrių, tuščią daržovių skyrių. Spėju, kad nebėra ir nemažai negendančių maisto produktų bei, žinoma, tualetinio popieriaus.“

„Vadovai mus nuvylė visose srityse, – pridūrė jis. – Aš tikrai nerimauju.“

„Mus ištiko humanitarinė krizė, ir mūsų vadovybė turės kaip reikiant pasistengti, kad ateitis atrodytų šviesesnė, – samprotavo T. Blackas. – Dabartinė situacija atrodo prastai, jeigu kita audra bus tokia pat smarki ar smarkesnė už ankstesnę.“

San Markose gyvenanti Erica Gittens glaudžiasi kitų žmonių namuose nuo sekmadienio, kai jai kalbant su kambario drauge butą užliejo vanduo.

„Iš pradžių pagalvojome, kad gal taip ūžia įsijungęs oro kondicionierius, – sakė E. Gittens. – Bet netrukus supratome, jog šniokščia vanduo. Pradėjo linkti lubos.“

my aunt and uncle’s barn went out of power but not their house so they had to bring a whole ass baby calf into their living room #texas pic.twitter.com/qTPxVNmeDI — Shelby Saxon (@shelbysaxon13) February 18, 2021

When I came to this country a little over month ago, I hadn't imagined that one day I'd be melting snow to get water. I was lucky to have electricity at that moment to use the stove though. #Texas pic.twitter.com/5kDiE16ezx — Kanan Gupta کنن कनन (@KananBehis) February 18, 2021

🎶The stars at night, are big and bright🎶

👏🏼CLAP-CLAP-CLAP-CLAP👏🏼 🎶This is a goddamn nightmare🎶 (Pictures of downtown #Houston, #Austin, and #Dallas tonight while millions of Texans are without energy in below freezing temps) pic.twitter.com/n3Ze4xDjHh

— Blaine Gibson (@BGibbles) February 16, 2021

Just received this message and this video from a friend staying at Sonesta in #Dallas ...

“Our hotel pipe just broke about 30 minutes ago. The hotel we are in has 300 units at 100% occupancy.” It just keeps getting worse in #Texas . What a mess pic.twitter.com/azuDrpKTGJ

— Alex Rozier (@RozierReports) February 17, 2021

Crazy videos from #Texas! Pipe under pool busted on this guy's car! pic.twitter.com/dmIfWG5m7q — Kimberly Alice (@kimberlyaliceMT) February 18, 2021



Atsižvelgiant į itin žemą temperatūrą, žiemos audra Teksase gali būti tik „kartą per keletą dešimtmečių“ pasitaikantis įvykis, anksčiau šią savaitę pareiškė „AccuWeather“ meteorologas Brandonas Buckinghamas.

Visgi valstija ateinančiomis dienomis ruošiasi dar vienam šalto oro antplūdžiui, nes daugiau nei 100 mln. amerikiečių atsidūrė kitos žiemos audros kelyje. Remiantis JAV nacionalinės meteorologijos tarnybos duomenimis, ji juda nuo Didžiųjų lygumų Rytų pakrantės link.

Prasibrovė net iki Meksikos

Milijonams amerikiečių trečiadienį buvo nutrūkęs elektros tiekimas, žiemos audros atneštiems neįprastiems šalčiams sukausčius didelius Jungtinių Valstijų rajonus ir net prasibrovus iki Meksikos.

Arktinio oro banga – dėl kurios oro temperatūra tokioms sąlygoms nepasirengusiose vietovėse krito iki rekordinių žemumų – beveik visiškai paralyžiavo vietos komunalinių paslaugų įmones ir supykdė likimo valiai paliktus ir į šiltus drabužius ar antklodes įsisukusius gyventojus.

Teksase elektros tiekimo bendrovės priverstos paeiliui atjunginėti elektrą gyventojams, kad išvengtų sistemos perkrovimo, daugumai gyventojų įsijungus elektrinius šildytuvus. Kai kurie žmonės elektros energijos neturi jau ne vieną dieną.

„Jau antrą naktį sėdžiu be elektros per šalčiausią žiemą Pietryčių Teksase per daugiau nei 30 metų“, – korespondentas Wesas Wolfe'as iš Leik Džeksono Teksase parašė socialiniame tinkle „Twitter“.

„Vakarienei suvalgiau pusę suktinuko su falafeliu prie nešiojamojo kompiuterio šviesos, po to palindau po savo antklodėmis, kurias dar užklojo sunkus paltas“, – rašė jis.

Tinklalapis „PowerOutage.US“ pranešė, kad vien Teksase trečiadienio rytą be elektros buvo daugiau kaip 3 mln. gyventojų ir kompanijų.

Elektros energijos paklausa labai išaugo kaip tik šią savaitę, kai ledas sukaustė vėjo jėgaines ir išjungė dujines elektrines.

Amerikos Raudonasis Kryžius pranešė atidaręs daugiau nei 35 šildymosi centrus Teksase.

Nuo praėjusios savaitės, kai šalį pasiekė šaltų orų banga, registruota daugiau nei 30 su žiemos audra siejamų mirčių, pranešė žiniasklaida.

Netoli San Antonijaus Teksase esančioje primatų prieglaudoje „Primarily Primates“ nugaišo keletas gyvūnų, pirmadienį nutrūkus elektros tiekimui ir prieglaudos darbuotojams jų nepajėgus sušildyti.

Centro vadovas Brooke'as Chavezas vietos žiniasklaidai sakė, kad, prieglauda neteko vienos šimpanzės, kelių beždžionių, lemūrų ir tropinių paukščių.

Nedidelės vakarinės Teksaso bendruomenės Kolorado Sičio meras atsistatydino po to, kai be elektros likusiems miesto gyventojams pasiūlė „sukurti žaidimų planą“ ir „nešti subinę bei pasirūpinti savo šeima!“

„Aš mirtinai pavargau nuo žmonių, laukiančių tų prakeiktų išmokų“, – parašė Timas Boydas feisbuke, nors vėliau šis įrašas buvo ištrintas.

Ketvirtadienį arktinio oro banga, dėl kurios oro temperatūra šalies pietryčiuose krito iki rekordinių žemumų, judėjo rytų kryptimi.

Nacionalinė orų tarnyba (NWS) paskelbė įspėjimą apie žiemos audrą teritorijoje nuo rytų Teksaso iki Merilando Rytų pakrantėje.

NWS įspėjo pasirengti šlapdribai, ledui ir smarkiam snygiui kai kuriuose Teksaso, Luizianos, Arkanzaso ir Misisipės rajonuose, žiemos audrai judant šiaurės rytų kryptimi.

Nors arktiniai šalčiai ima trauktis iš šalies teritorijos dalies, nepratusios prie tokių temperatūrų, orai ir toliau išliks šalti, nurodė NWS.

„Arktinis šaltis toliau spaus Lygumų regione ir Misispės slėnyje, kur temperatūra bus 25-40 [Farenheito] laipsnių žemesnė už vidutinę“, – trečiadienį nurodė NWS.

Prezidentas Joe Bidenas atidėjo iki penktadienio apsilankymą „Pfizer“ vakciną nuo koronaviruso gaminančioje įmonėje Mičigano valstijos Kalmazu mieste, o Vašingtone ketvirtadienį nedirbs federalinės vyriausybės įstaigos.