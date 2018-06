Teismas išaiškino, kad Kolorado pilietinių teisių komisija, anksčiau nusprendusi, jog kepykla „Masterpiece Cakeshop“ privalėjo aptarnauti visus savo klientus, nepaisydama jų lytinės orientacijos, pademonstravo „akivaizdų ir neleidžiamą priešiškumą (konditerio) nuoširdiems religiniams įsitikinimams“. Tokiu būdu Komisija pažeidė konditerio religines teises, numatytas JAV Konstitucijos Pirmojoje pataisoje, nusprendė teisėjai. Tačiau teismas galutinai neišaiškino, ar verslo įmonės dėl savo religinių įsitikinimų turi teisę atsisakyti aptarnauti gėjų poras.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.