Per šį improvizuotą renginį D. Trumpas trumpam įžengė į Šiaurės Korėjos teritoriją ir tapo pirmuoju tai padariusiu pareigas einančiu JAV prezidentu.

Vasarį Hanojuje surengtas D. Trumpo ir Kim Jong Uno antrasis susitikimas iširo nesusitarus, ko branduolinių ginklų turinti Šiaurės Korėja galėtų atsisakyti mainais į tarptautinių sankcijų sušvelninimą.

Po beveik valandą sekmadienį trukusių derybų vadinamajame Panmundžomo paliaubų kaimelyje, kur 1953 metais buvo sudarytas susitarimas nutraukti ugnį per 1950-aisiais prasidėjusį Korėjos karą, D. Trumpas pareiškė, kad jis ir Kim Jong Unas ateinančiomis savaitėmis pradės darbinio lygio derybas.

Leaving South Korea after a wonderful meeting with Chairman Kim Jong Un. Stood on the soil of North Korea, an important statement for all, and a great honor!