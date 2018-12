Tačiau šilto priėmimo ji nesulaukė.

Europos Sąjungos lyderiai dar prieš jai atvykstant buvo pareiškę, kad susitarimas yra priimtas ir derėtis iš naujo neketinama. Pasiūlyta buvo nebent patikslinti kai kurias išdėstytas nuostatas, tačiau pokyčių susitarime daryti niekas nebuvo nusiteikęs.

Tokios pozicijos buvo laikomasi ir susitikimo su Th. May metu.

I will meet @theresa_may this evening in Brussels. I remain convinced that the #Brexit deal we have is the best - and only - deal possible. There is no room for renegotiation, but further clarifications are possible.— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) December 11, 2018

Ketvirtadienio vakarą ES komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris kalbėdamas apie JK poziciją derybose pavartojo žodį „miglotas" (nebulous - angl.). „Mūsų JK draugai turi aiškiai pasakyti, ko jie nori, užuot klausę mūsų, ko norime mes, todėl norėtume, kad per ateinančias keletą savaičių jie išdėstytų, ko jie tikisi iš mūsų, nes šios diskusijos kartais tampa miglotos ir netikslios, o aš norėčiau aiškumo“, – sakė jis.

Ši frazė aiškiai užkliuvo britų premjerei Th. May. Penktadienį socialinius tinklus ir britų žiniasklaidą apskriejo vaizdo įrašas, kuriame aiškiai matyti susinervinusi Theresa May, kalbanti su EK pirmininku. Nors vaizdo įrašas buvo be garso, skaitymo iš lupų ekspertai iššifravo, apie ką buvo kalbamasi atšiauriame pokalbyje.

NEW - Two expert lipreaders tell 5 News that Theresa May accuses Jean-Claude Juncker of describing her as nebulous.

This is how the conversation went, according to the lipreaders: pic.twitter.com/IuP99fJiXG— Channel 5 News (@5_News) December 14, 2018