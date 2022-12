Rusijos gynybos ministras S. Šoigu, neva tikrinęs Rusijos pajėgų išsidėstymą priešakinėse pozicijose, nuo sąlyčio linijos buvo nutolęs per kelias dešimtis kilometrų. Apie tai buvo pranešta tarptautinio projekto „GeoConfirmed“ „Twitter“ paskyroje.

Kaip rašoma portale focus.ua, Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad gruodžio 18 d. S. Šoigu tikrino Rusijos pajėgų išsidėstymą „specialiosios operacijos“ vykdymo zonoje. Gynybos ministerijos galva, esą, apskriejo rajonus, kuriuose bazuojasi jo dispozicijai priklausantys kariai, su jais bendravo ir dėkojo jiems už „pavyzdingą karinių užduočių vykdymą“.

They show trenches to proof he flew over the front line while they are giving him an explanation (About what?)

but in reality he is flying 85km behind the front line.

Propaganda it seems.