Išpuolis Naujojoje Zelandijoje: šaudynės dviejose mečetėse, pranešama apie aukas

Vietos žiniasklaida praneša, kad žuvusiųjų per išpuolį šiame Pietų salos mieste yra mažiausiai devyni. Kiti šaltiniai teigia, kad žuvusiųjų skaičius siekia 27 asmenis.

Policija taip pat teigia radusi įtartinus automobilius, kurie buvo pilni sprogmenų.

Internete plinta vaizdo įrašas, kuris fiksuotas neva šaudynių metu. Policija paragino nesidalyti internete plintančiais „itin sukrečiančia filmuota medžiaga“ iš išpuolio vietos.

Remiantis naujausiais policijos pranešimais, trys vyrai ir viena moteris šiuo metu yra sulaikyti. Tai patvirtino policijos atstovas Mike'as Bushas.

Šalies premjerė Jacinda Ardern irgi perspėjo, kad padėtis tebesivysto ir kad užpuolikų gali būti daugiau. Pasak jos, šios šaudynės yra „viena tamsiausių Naujosios Zelandijos dienų“.

„Aišku, kad tai, kas įvyko, yra nepaprastas ir beprecedentis smurto aktas“, – J. Ardern sakė žurnalistams.

Visos šalies mečetės buvo perspėtos užsidaryti, kol pavojus bus pašalintas. Žmonės raginami neiti iš namų; taip pat uždarytos švietimo įstaigos Kraistčerče.

„Tai besivystantis incidentas; dirbame, kad patvirtintume faktus. Tačiau galime patvirtinti, kad yra keletas aukų“, – anksčiau sakė policijos komisaras Mike'as Bushas.

„Visur kūnai“

Prasidėjus atakai mečetė „Masjid al Noor“ buvo pilna maldininkų, įskaitant Bangladešo kriketo komandos narius.

Mečetėje buvęs palestinietis, nenorėjęs viešinti savo vardo, sakė matęs į galvą pašautą vyrą.

„Išgirdau tris greitus šūvius ir tuomet, maždaug po 10 sekundžių, (šūviai) vėl prasidėjo. (Ginklas) turėjo būti automatinis – niekas nebūtų galėjęs taip greitai spaudyti nuleistuko“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo vyras.

„Tuomet žmonės pradėjo bėgti laukan. Kai kurie buvo apsipylę krauju“, – pridūrė jis.

Vienas incidento liudininkas pasakojo portalui stuff.co.nz, kad meldėsi mečetėje ir išgirdo šūvius, o bėgdamas iš maldos namų pamatė negyvą savo žmoną, gulinčia lauke ant tako.

Kitas vyras sakė matęs, kad buvo šaudoma į vaikus.

„Ten visur buvo kūnų“, – nurodė jis.

Vienas liudininkas pasakojo Naujosios Zelandijos radijui girdėjęs šūvius ir matęs ant žemės gulinčius keturis žmonės bei telkšančius kraujo klanus.

Nepatvirtintuose pranešimuose sakoma, kad užpuolikas vilkėjo kariškus drabužius.

Komisaras M. Bushas sakė, kad visos miesto mokyklos buvo uždarytos reaguojant į „rimtą besivystantį incidentą su šaunamaisiais ginklais“.

